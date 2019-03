Morbius il vampiro vivente: riprese iniziate e nuovi dettagli sui personaggi

Di Pietro Ferraro giovedì 7 marzo 2019

Jared Leto utilizza Instagram per annunciare riprese imminenti dell'adattamento live-action del fumetto "Morbius il vampiro vivente".

Una prima foto dal set del film Morbius the Living Vampire è arrivata oniline per gentile concessione di Jared Leto. Il vincitore del premio Oscar è il protagonista dell'ultimo adattamento dei fumetti Marvel di Sony, che mira a espandere un universo cinematografico parallelo lanciato dello studio con lo spin-off Venom, utilizzando i molti personaggi di cui lo studio detiene i diritti in gran parte collegati a Spider-Man.

Jared Leto ha utilizzato Instagram per condividere la foto, che vede la faccia dell'attore nascosta dietro ad un ciak che riporta nome e logo del film. Leto sembra essere in un laboratorio anche se l'immagine non è abbastanza nitida per averne certezza. Nel messaggio che accompagna la foto Leto rivela di aver completato la prima settimana di riprese e che ne hanno ancora 11 da affrontare. Ciò significa che gireranno per quasi tre mesi.

Mettete questa didascalia...se ne avete il coraggio. Settimana 1, 11 alla fine... Preparatevi #Morbius.

Alla regia del film di "Morbius" c'è Daniel Espinosa, che in precedenza ha diretto l'action-thriller Safe House e il thriller fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite, si proprio il film con Ryan Reynolds che molti pensavano fosse un prequel di "Venom". Anche Matt Smith (Doctor Who), Jared Harris (The Crown), Tyrese Gibson (Fast & Furious) e Adria Arjona (Pacific Rim - La Rivolta) sono nel cast. Per quanto riguarda i ruoli: Gibson è stato scritturato come un agente dell'FBI a caccia di Morbius, Harris sarà il mentore di Morbius Smith interprteta l'antagonista principale e Arjona è il principale "interesse amoroso" di Morbius (non è chiaro se interpreti la Martine dei fumetti originali).

Jared Leto oltre alla nuova foto, in precedenza ha condiviso un video dal primo giorno di riprese con il seguente messaggio.

Finito il primo giorno di Morbius. E' molto divertente. Non vedo l'ora che voi ragazzi vediate cosa stiamo preparando.

Morbius, definito "Il Vampiro Vivente", è stato introdotto nelle pagine di Marvel Comics nell'albo "The Amazing Spider-Man #101". Lo scrittore Roy Thomas e l'artista Gil Kane hanno creato il personaggio che non è un vampiro nel senso tradizionale. Il Dr. Michael Morbius in realtà è un vampiro nato in laboratorio dopo una serie di esperimenti che ha eseguito su se stesso per curare una rara malattia del sangue. Morbius ha sviluppato le zanne e il bisogno di sangue per sopravvivere, ma quando morde le sue vittime non si trasformano in vampiri.

"Morbius" arriva dopo il successo dello spin-off "Venom" che ha sbancato a sorpresa il box-office con 855 milioni di dollari incassati nel mondo. Sony sta inoltre sviluppando spin-off incentrati su personaggi come Kraven il cacciatore, Nightwatch, Black Cat e Silver Sable. Il film di "Morbius" arriverà nei cinema il 31 luglio 2020.

Fonte: Screenrant

Morbius il vampiro vivente: Jared Leto annuncia riprese imminenti

Morbius il vampiro vivente sta per iniziare le riprese nel Regno Unito. L'attore Jared Leto ha condiviso un nuovo video sui social media per annunciare l'imminente via alla produzione. A novembre Leto ha pubblicato un video in cui si stava rasando per quello che doveva essere una ripresa di prova, e ora sembra che tutto sia pronto per partire.

Il nuovo video è silenzioso e presenta un breve loop dell'attore che si muove sotto una luce rossa. Leto ha incluso un hashtag per il film e ha taggato la sua posizione nel Regno Unito, dove è probabile che la produzione inizi nei prossimi giorni.

Il personaggio di Morbius, un brillante scienziato che si trasforma in un vampiro mentre cerca di curarsi da una rara malattia del sangue, appare per la prima volta come antagonista in "The Amazing Spider-Man" nel 1971, assumendo poi il ruolo di antieroe e vigilante al fianco di vari altri personaggi Marvel tra cui Blade, Doctor Strange e Ghost Rider. Sony aggiungerà Morbius alla serie di film dell'universo di Spider-Man dopo il successo dello spin-off Venom, che ha incassato 855 milioni di dollari in tutto il mondo. "Venom" avrà un sequel già in sviluppo che includerà il malvagio simbionte Carnage, interpretato da Woody Harrelson e introdotto in una scena dopo i titoli di coda del film di "Venom".

Jared Leto non è estraneo al mondo dei film tratti da fumetti, essendo stato il Joker dell'Universo Esteso DC in Suicide Squad. Non è chiaro se l'attore tornerà meno al ruolo nel futuro. Nel frattempo Warner Bros. e DC Films stanno andando avanti con il film del Joker di Todd Phillips interpretato da Joaquin Phoenix, che si svolge al di fuori dell'UEDC. A quanto riferito Leto sarebbe rimasto sorpreso quando ha saputo che lo studio stava realizzando un film sul Joker senza di lui. Tuttavia ci sono state voci secondo cui il previsto film con la coppia Joker & Harley Quinn andrà avanti.

"Morbius" esce nelle sale il 31 luglio 2020 con "Venom 2" che seguirà a settembre.

Fonte: Screenrant