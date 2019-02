Yesterday: trailer italiano della commedia musicale di Danny Boyle

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 febbraio 2019

Yesterday: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sulla commedia musicale di Danny Boyle nei cinema italiani a settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il regista vincitore del premio Oscar, Danny Boyle (The Millionaire, Steve Jobs) insieme all'acclamato sceneggiatore Richard Curtis (Love Actually, Notting Hill) fanno squadra per Yesterday, una nuova commedia musicale prodotta da Working Title con Lily James (Mamma Mia! Ci risiamo, Baby Driver), Himesh Patel (EastEnders, Damned) e Kate McKinnon (Saturday Night Live, Il mio ex non muore mai).

"Yesterday" segue Jack Malik (Himesh Patel), un cantautore in lotta che, dopo un incidente d'autobus durante un blackout globale, si risveglia in un mondo in cui è l'unica persona che ricorda le canzoni dei Beatles. Eseguendo alcuni dei più grandi brani musicali mai scritti, Jack diventa famoso, ma rischia di perdere Ellie (Lily James), la sua migliore amica.

Il cast del film è completato Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas, Lamorne Morris, Sophia Di Martino, Joel Fry, Skinner, Alexander Arnold, James Corden e con la partecipazione di Paul McCartney e Ringo Starr.

"Yesterday" in uscita nei cinema italiani a settembre, è prodotto da Tim Bevan e Eric Fellner (Les Misérables, L'ora più buia, film di Bridget Jones) di Worting Title, insieme a Matt Wilkinson (Kaleidoscope) e Bernie Bellew (Steve Jobs). Curtis e Boyle producono, mentre Nick Angel e Lee Brazier saranno produttori esecutivi.





Ieri, tutti conoscevano i Beatles. Oggi, solo Jack ricorda le loro canzoni. Sta per diventare un grosso problema. Jack Malik (Himesh Patel) è un cantautore in una piccola città balneare inglese i cui sogni di fama stanno svanendo rapidamente, nonostante la feroce devozione e il sostegno della sua migliore amica d'infanzia, Ellie (Lily James). Poi, dopo uno strano incidente d'autobus durante un misterioso blackout globale, Jack si sveglia per scoprire che i Beatles non sono mai esistiti...e si trova con un problema molto complicato, davvero. Esibendo le canzoni della più grande band della storia in un mondo che non le ha mai ascoltate, e con un piccolo aiuto da parte dell'agente americano dal cuore d'acciaio, Debra (Kate McKinnon), la fama di Jack esplode. Ma mentre la sua stella è in ascesa, rischia di perdere Ellie, l'unica persona che ha sempre creduto in lui. Con la porta tra la sua vecchia vita e quello che ha di fronte, Jack dovrà tornare dove un tempo apparteneva e dimostrare che tutto ciò di cui hai bisogno è amore.