Attenti a quelle due: nuovo trailer "Revengers" del remake The Hustle

Di Pietro Ferraro martedì 23 aprile 2019

Attenti a quelle due: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Anne Hathaway e Rebel Wilson nei cinema italiani dal 16 maggio 2019.

Disponibile un nuovo trailer di Attenti a quelle due (The Hustle), un remake al femminile della commedia anni ottanta "Due figli di..." che vede protagoniste Anne Hathaway e Rebel Wilson. Il trailer cavalca con estrema furbizia l'hype creato per Avengers: Endgame parodiando il film evento di Marvel Studios cambiando gli Avengers con le "Revengers". Il duo intraprende la missione di carpire soldi da uomini "meschini" e proteggersi l'un l'altra lungo la strada.

Rebel Wilson, che è anche coprodutttrice del film, ha combattuto duramente con la censura americana per dare al film una valutazione PG-13 (divieto ai minori di 13 anni) dopo un divieto ai minori di 17 anni (R-rating) assegnato dalla MPAA in prima battuta. Wilson ha una laurea in giurisprudenza e l'ha messa in pratica durante lo scontro confrontando "Attenti a quelle due" con commedie a conduzione maschile come Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy con Will Ferrell, che era classificata come PG-13. Wilson ha poi dimostrato come anche i film privi di rating come Frozen, La carica dei 101 e I Muppet nell'isola del tesoro, tutti includono commedie sessualizzate in film indirizzati a bambini di tutte le età. Alla fine Wilson ha vinto e la commedia ora ha un rating PG-13, che permetterà al film di fruire di una platea più ampia.

"Attenti a quelle due" uscirà nei cinema italiani il 16 maggio.

Attenti a quelle due: trailer italiano del remake al femminile di "Due figli di..."

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Attenti a quelle due (The Hustle), remake al femminile della commedia anni '80 Due Figli Di... con Michael Caine e Steve Martin, a sua volta rifacimento del film I due seduttori del 1964 con Marlon Brando e David Niven.

Il premio Oscar Anne Hathaway e la spassosa Rebel Wilson sono protagoniste di "Attenti a quelle due" nei panni di due donne squattrinate provenienti da diverse estrazioni sociali che fanno squadra per spillare quanti più soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico (Alex Sharp), vero bersaglio della loro truffa.

Il cast è completato da Tim Blake Nelson, Dean Norris, Ingrid Oliver, Emma Davies e Casper Christensen.

Chris Addison dirige da sceneggiatura di Stanley Shapiro, Paul Henning, Dale Launer e Jac Schaeffer. I produttori del film sono Roger Birnbaum e Rebel Wilson.

"Attenti a quelle due" arriva nei cinema italiani il 16 maggio 2019.

The Hustle: trailer del remake di "Due figli di..." con Anne Hathaway e Rebel Wilson

MGM ha reso disponibile un trailer di The Hustle, un remake al femminile della commedia Due figli di... (Dirty Rotten Scoundrels) del 1988 con protagonisti Michael Caine e Steve Martin, a sua volta rifacimento del film I due seduttori del 1964 con Marlon Brando e David Niven.

Metro Goldwyn Mayer Pictures oltre ad un primo trailer ha reso disponibile anche una locandina ufficiale di questo rifacimento che vede protagoniste Anne Hathaway e Rebel Wilson nei panni di due artiste della truffa in cerca di vendetta contro uomini viscidi e corrotti da cui hanno subito dei torti.

Chris Addison sta dirigendo una sceneggiatura scritta da due diverse coppie di autori: Stanley Shapiro & Paul Henning e Dale Launer & Jac Schaeffer. I produttori del film sono Roger Birnbaum e Rebel Wilson.

Insieme a trailer e poster è stato pubblicato anche un video di Instagram in cui Anne Hathaway e Rebel Wilson discutono delle loro truffaldine "gesta" con Joanne the Scammer alias Joanne Prada, personaggio creato dall'attore e comico Branden Miller.

Il cast di "The Hustle" include anche Alex Sharp che riprende il ruolo interpretato da Glenne Headly nella versione del 1988, Tim Blake Nelson, Ingrid Oliver, Emma Davies, Dean Norris e Casper Christensen. Il film debutta nei cinema americani il 10 maggio 2019.





























