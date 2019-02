Karate Kid: nuovo set di action figures NECA di Daniel & Johnny

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 febbraio 2019

NECA annuncia un nuovo set di action figures per celebrare i 35 anni dall'uscita nelle sale di Karate Kid - Per vincere domani.

Il 22 giugno l'originale Per vincere domani - Karate Kid compie 35 anni e negli States a fine marzo ci sarà un ritorno nelle sale del film per un paio di giorni in una versione completamente restaurata in 4K. Inoltre è prevista un'ulteriore proiezione esclusiva alla presenza degli attori Ralph Macchio e William Zabka e l'uscita del film per la prima volta in Blu-ray 4K Ultra HD da Sony Pictures Home Entertainment, uscita che includerà "Remembering The Karate Kid", una nuovissima featurette per l'anniversario con riflessioni sul film di Ralph Macchio, William Zabka e Martin Kove.

Diretto dal premio Oscar John G. Avildsen (Rocky) e campione d'incassi del 1984, "Per vincere domani - Karate Kid" segue Daniel (Ralph Macchio), un adolescente della San Fernando Valley che sta per imparare dall'insegnante più inatteso: Mr. Miyagi (Noriyuki "Pat" Morita nella sua interpretazione candidata all'Oscar [Miglior attore non protagonista]), un anziano tuttofare che guarda caso è anche un maestro di arti marziali. Il suo allenamento e alcune lezioni di vita saranno chiamate in gioco quando Daniel si ritrova ad affrontare Johnny, l'abile leader del Cobra Kai, una crudele banda di bulli di una scuola di karate, in un torneo di karate senza esclusione di colpi per il campionato di All-Valley.

L'anno scorso ha segnato l'atteso ritorno dei rivali storici dei film di "Karate Kid", Macchio e Zabka, riuniti nella serie tv sequel "Cobra Kai". La serie acclamata dalla critica ha vinto la categoria TV Drama 2018 di Rotten Tomatoes e ha superato 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questa primavera, una seconda stagione di "Cobra Kai" tornerà su YouTube Premium. Una nuova rivalità tra dojo opposti nasce dopo la controversa vittoria del Cobra Kai ai Campionati di All Valley. Daniel realizza che la sua contromossa successiva è di aprire la sua scuola di karate chiamata Miyagi-Do, in onore del suo mentore Mr. Miyagi. Quello che una volta era una faida personale tra Daniel e Johnny si intensifica oltre le loro differenze per coinvolgere i loro studenti che, da adolescenti, sono già sfidati nel capire chi sono e chi vogliono essere. Quale percorso seguiranno: Cobra Kai o Miyagi-Do?

Anche noi vogliamo unirci alle celebrazioni dei 35 anni di "Karate Kid - Per vincere domani" e lo facciamo proponendovi un imperdibile e nuovissimo set da 2 action figures targato NECA che ci riporta sul tappeto del torneo di All-Valley, con due figures che ritraggono Daniel LaRusso e Johnny Lawrence nei loro abiti da karateka realizzati in tessuto e con colorazione e simboli dei rispettivi dojo. Tra gli accessori inclusi nel set troviamo un trofeo, una replica del poster del torneo e un tappeto per il combattimento. Ogni figure completamente articolata è alta circa 20 cm e presenta fattezze autorizzate.

