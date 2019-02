Frozen 2: primo trailer italiano del sequel Disney

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 febbraio 2019

Frozen 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione Disney nei cinema americani dal 12 dicembre 2019.

[Per visionare il trailer italiano clicca sull'immagine in alto]

Disney ha reso disponibile un primo trailer italiano di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle. Dal team premio Oscar composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, e dal produttore Peter Del Vecho e con le voci originali di Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, e le musiche del duo di compositori premiato agli Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios "Frozen 2" di Walt Disney Animation Studios debutta nei cinema italiani il 12 dicembre 2019.

Sono trascorsi quasi 6 anni da quando Elsa e Anna hanno debuttato sul grande schermo, trasformando la canzone originale "Let It Go" in un fenomeno che continua a imperversare fino ad oggi, e che ha contribuito a rendere Frozen è uno dei più grandi film d'animazione Disney mai realizzati. E ora, l'avventura continua.

Jennifer Lee, co-regista di "Frozen 2", ha assunto recentemente il ruolo di Chief Creative Officer presso i Walt Disney Animation Studios. I fan verranno nuovamente trasportati ad Arendelle, con nuove canzoni provenienti dai compositori originali Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez. Lee e Allison Schroeder, meglio conosciuti per il loro lavoro sul biopic il diritto di contare (Hidden Figures), hanno scritto la sceneggiatura.

L'originale "Frozen" ha superato il miliardo d'incasso nel mondo ed ancora il film d'animazione con il più alto incasso di tutti i tempi.