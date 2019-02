Ma: trailer del thriller Blumhouse con Octavia Spencer

Di Pietro Ferraro giovedì 14 febbraio 2019

Ma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller-horror con Octavia Spencer nei cinema americani il 31 maggio 2019.

Dai produttori di Scappa - Get Out e Auguri per la tua morte arriva il primo trailer di Ma, il nuovo thriller-horror di Blumhouse con protagonista Octavia Spencer.

La vincitrice dell'Oscar Octavia Spencer interpreta Sue Ann, una donna solitaria che vive appartata nella sua tranquilla cittadina dell'Ohio. Un giorno viene interpellata da Maggie, una nuova adolescente in città (Diana Silvers, Glass), per comprare dell'alcol per lei e i suoi amici, e Sue Ann vede la possibilità di fare, anche se ignare e più giovani, delle nuove amicizie. Offre così ai ragazzi la possibilità di evitare di bere e poi guidare utilizzando il seminterrato della sua casa. Ma ci sono alcune regole della casa: uno dei ragazzi deve rimanere sobrio. Non imprecare. Non andare mai di sopra. E chiamarla "Ma". Mentre l'ospitalità di Ma inizia a farsi strada nell'ossessione, quello che è iniziato come un sogno da adolescente si trasforma in un incubo terrorizzante, e il posto di Ma diventa dal miglior posto in città al peggior posto sulla terra.

"Ma" è interpretato anche da Juliette Lewis (I segreti di Osage County) come la mamma di Maggie, Luke Evans (La bella e la bestia) come un papà locale e Missi Pyle (Gone Girl) come la fidanzata di quest'ultimo. Il cast è completato da McKaley Miller (Hart di Dixie), Corey Fogelmanis (Girl Meets World), Gianni Paolo (Power) e Dante Brown (Lethal Weapon) come gli amici di Maggie.

Da Tate Taylor, l'acclamato regista di The Help e Get on Up - La storia di James Brown, e il produttore di blockbuster Jason Blum (Get Out, Halloween, serie La notte del giudizio) arriva un thriller caratterizzato da una performance audace e inaspettata di Spencer, una delle attrici più potenti della sua generazione.

Ma è scritto da Scotty Landes (Comedy Central's Workaholics) e Taylor e prodotto da Blum per Blumhouse Productions, da Taylor, John Norris (produttore esecutivo, Get On Up), Spencer, Couper Samuelson, Jeanette Volturno e Robin Fisichella.

Fonte: Collider