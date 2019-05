Batman vs Tartarughe Ninja: prima clip del film crossover d'animazione

Di Pietro Ferraro venerdì 3 maggio 2019

Batman vs Tartarughe Ninja: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Warner Bros Animation.

Il prossimo 14 maggio il film d'animazione Batman vs Tartarughe Ninja debutterà direct-to-video negli States e Warner Bros. nel frattempo ha reso disponibile una prima clip con una scena dell'atteso crossover transitato dai fumetti allo schermo.

"Batman vs Tartarughe Ninja" trova Gotham City che raggiunge nuovi livelli di pericolo quando Shredder unisce le forze con Ra's al Ghul per un nuovo piano criminale. Questo alla fine porta il Cavaliere oscuro e le Tartarughe Ninja a fare squadra per combattere il Clan del Piede e la Lega degli Assassini, ma l'alleanza sarà preceduta da un periodo di conflitto, dato che le tartarughe all'inizio del film sono viste come nemici.

La prima clip ufficiale di "Batman vs Tartarughe Ninja" è in realtà la scena iniziale del film. Vediamo il Clan del Piede durante un incursione notturna presso la Powers Industrial, nello stesso momento in cui Barbara Gordon alias Batgirl (doppiata da Rachel Bloom) sta visitando la struttura per dare un'occhiata ad un importante generatore di energia. Quando il Clan attacca, le Tartarughe Ninja intervengono, fanno piazza pulita degli avversari riempiendo la stanza di una coltre fumogena che quando si dirada rivela che il quartetto ha portato via il generatore. Nella scena successiva vediamo Barbara versione Batgirl che spiega a Batman l'accaduto con il Crociato Incappucciato che non è particolarmente entusiasta di apprendere che le Tartarughe Ninja sono scomparse con il potente e potenzialmente pericoloso generatore, quindi parte alla ricerca dei misteriosi "uomini lucertola", come li descrive Barbara Gordon.

Il cast di voci all-star di "Batman vs Taratarughe Ninja" è guidato da Troy Baker come voce sia di Batman che del Joker mentre le Tartarughe Ninja sono interpretate da Darren Criss come Raffaello, Kyle Mooney come Michelangelo, Baron Vaughn come Donatello ed Eric Bauza come Leonardo.

Fonte: Comingsoon.net

Batman vs Tartarughe Ninja: trailer del film crossover d'animazione

E' finalmente disponibile il trailer di Batman vs. Tartarughe Ninja, il crossover animato annunciato il mese scorso da Warner Bros. Animation che adatterà la popolare serie a fumetti di James Tynion IV e dell'artista Freddie Williams II che è stata pubblicata nel 2015 da IDW e DC Comics.

Il trailer ci svela un conflitto iniziale tra il Cavaliere oscuro e Ninja Turtles e un'orda di criminali di Gotham e di Shredder che porteranno i "buoni" ad allearsi.

"Batman vs Tartarughe Ninja" vede la banda delle Tartarughe Ninja seguire Shredder e il "Clan del Piede" a Gotham City. Al loro arrivo si trovano di fronte all'uomo pipistrello che pensavano fosse solo una leggenda. Shredder nel frattempo fa squadra con Ra's al Ghul, così come con molti altri pericolosi avversari di Batman, per mettere in scena una trama nefasta e misteriosa. Spetta alle Tartarughe e al Crociato Incappucciato fermarli, supponendo che possano mettere da parte le loro divergenze per un bene superiore.

Warner Bros., DC e Nickelodeon si sono uniti per l'evento crossover e hanno assemblato un cast impressionante che include Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) come Raffaello, Kyle Mooney (Saturday Night Live) come Michelangelo, Baron Vaughn (Grace and Frankie) come Donatello ed Eric Bauza (The Woody Woodpecker Show) come Leonardo. Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) è Batgirl, Tom Kenny (SpongeBob SquarePants) interpreta Il Pinguino, John DiMaggio (Adventure Time) è Mr. Freeze, Tara Strong (The Powerpuff Girls) vestirà i panni sia di Harley Quinn che di Poison Ivy, Carlos Alazraqui (Reno 911!) è Bane e Cas Anvar (The Expanse) è Ra's al Ghul. Per quanto riguarda Batman, la voce è di Troy Baker che doppia anche il Joker, diventando il primo attore in assoluto ad interpretare entrambi i ruoli.

Jake Castorena dirige "Batman vs. Tartarughe Ninja" da una sceneggiatura di Marly Halpern-Graser. Warner Bros. non ha ancora rivelato una data di uscita, ma il film arriverà su piattaforme 4K Ultra HD, Blu-ray / DVD e digitali questa primavera.

Fonte: Entertainment Weekly





Batman vs Tartarughe Ninja: annunciato il film d'animazione

E' ufficiale, il film d'animazione Batman vs Tartarughe Ninja è stato confermato. Warner Bros. Animation, DC Entertainment e Nickelodeon hanno intrapreso una partnership per il crossover animato che mostrerà per la prima volta insieme sullo schermo il Crociato Incappucciato e le Tartarughe Ninja.

Il nuovo film animato è basato sulla miniserie a fumetti "Batman / Teenage Mutant Ninja Turtles" di James Tynion IV e Freddie Williams II, che ha fatto il suo debutto nel 2015. Il fumetto si è dimostrato abbastanza popolare da giustificare un secondo volume e persino uno spinoff incentrato sulle controparti animate di questi personaggi, intitolato "Batman / TMNT Adventures".

Il cast di voci del film d'animazione "Batman vs Tartarughe Ninja" include Troy Baker (Batman: Arkham Origins) che è stato scelto sia come Batman che come Joker. Baker che sarà il primo attore in assoluto ad affrontare entrambi i ruoli ha doppiato anche Joel del videogioco The Last of Us, oltre a personaggi come Loki e Occhio di Falco per i film animati della Marvel.

Il resto del cast di "Batman vs Tartarughe Ninja" è composto Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) come Raffaello, Kyle Mooney (Saturday Night Live) come Michelangelo, Baron Vaughn (Grace and Frankie) come Donatello ed Eric Bauza (The Woody Woodpecker Show) come Leonardo. Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) è Batgirl, Tom Kenny (SpongeBob SquarePants) interpreta Il Pinguino, John DiMaggio (Adventure Time) è Mr. Freeze, Tara Strong (The Powerpuff Girls) vestirà i panni sia di Harley Quinn che di Poison Ivy, Carlos Alazraqui (Reno 911!) è Bane e Cas Anvar (The Expanse) è Ra's al Ghul.

Non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale per "Batman vs Tartarughe Ninja", ma si prevede un uscita direttamente in home video per la prossima primavera.

Fonte: Screenrant / Syfy Wire