Scorsese, Tarantino, Ang Lee e decine di cineasti contro l'Academy: 'Un insulto gli Oscar durante gli spot'

Di Federico Boni giovedì 14 febbraio 2019

Ennesima bufera sull'Academy. Oscar 2019 in alto mare.

Oscar 2019, 4 vincitori annunciati durante le pubblicità Gli Oscar al cortometraggio live-action, al trucco e parrucco e alla fotografia e al montaggio saranno assegnati in differita.

Più di 40 cineasti e registi di alto profilo tra cui Spike Lee, Ang Lee, Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Roger Deakins hanno sparato a zero contro l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che nei giorni scorsi ha annunciato la folle decisione di voler consegnare 4 premi Oscar durante le pubblicità. Tra questi, due premi di peso come l'Oscar per la miglior fotografia e quello per il miglior montaggio.

Una lettera aperta al presidente di AMPAS, John Bailey, è stata pubblicata nelle ultime ore, chiedendo all'Academy di tornare sui propri passi, come già avvenuto mesi or sono con l'assurda idea di dedicare un Oscar ai film di successo.

"Fin dalla sua nascita, la trasmissione televisiva degli Academy Awards è stata modificata negli anni per mantenere un format fresco, ma mai sacrificando l'integrità della missione originale dell'Academy". "Quando il riconoscimento agli autori di un cinema eccezionale viene diminuito dalla stessa istituzione il cui scopo è proteggerlo, allora non stiamo più sostenendo lo spirito originale Academy di celebrare il cinema come forma d'arte collaborativa".

Tra i firmatari della lettera aperta figurano registi premio Oscar come Damien Chazelle, Ang Lee e Martin Scorsese e i cineasti Deakins, Caleb Deschanel, Janusz Kaminski, Emmanuel Lubezki, Reed Morano, Robert Richardson, Vittorio Storaro, Milena Canonero e John Toll. Richardson, Storaro e Lubezki hanno vinto tre Oscar, la Canonero addirittura 4, Toll e Kaminski ne hanno vinti due e Deakins è stato nominato 14 volte, vincendo una volta. Deschanel è stato nominato sei volte, incluso quest'anno per "Never Look Away". Anche i montatori, i direttori artistici e i rappresentanti di altri settori hanno firmato la missiva.

"L'Academy è stata fondata nel 1927 per riconoscere e sostenere l'eccellenza nelle arti cinematografiche, ispirare l'immaginazione e aiutare a connettere il mondo attraverso il mezzo universale dei film". "Sfortunatamente, ci siamo allontanati da questa missione, nel cercare di presentare intrattenimento piuttosto che una celebrazione della nostra forma d'arte e delle persone che la realizzano. La retrocessione di queste arti cinematiche essenziali a uno status inferiore in questa 91a cerimonia degli Oscar è nient'altro che un insulto per tutti quelli che hanno dedicato le proprie vite e passioni alla professione scelta".

A seguire tutti i firmatari.

Registi

Damien Chazelle

Cary Joji Fukunaga

Spike Jonze

Ang Lee

Spike Lee

Dee Rees

Seth Rogen

Martin Scorsese

Quentin Tarantino

Filmmakers

Kym Barrett

Judy Becker

Alan Edward Bell

Erin Benach

Avril Beukes

Consolata Boyle

Maryann Brandon

Alexandra Byrne

Milena Canonero

Chris Corbould

Hank Corwin

Tom Cross

Nathan Crowley

Sophie De Rakoff

Chris Dickens

Bob Ducsay

Lou Eyrich

Dante Ferretti

Paul Franklin

Dana Glauberman

William Goldenberg

Affonso Goncalves

Adam Gough

Jon Gregory

Dorian Harris

Joanna Johnston

Paul Lambert

Mary Jo Markey

Joi McMillon

Ellen Mirojnick

Stephen Mirrione

Bob Murawski

John Ottman

Sandy Powell

Fred Raskin

Tatiana S. Riegel

Elísabet Ronaldsdóttir

Mayes Rubeo

Nat Sanders

J.D. Schwalm

Anna B. Sheppard

Terilyn A. Shropshire

Joan Sobel

Michael Tronick

Mark Ulano

Martin Walsh

David Wasco

Billy Weber

Julie Weiss

Michael Wilkinson

Hughes Winborne

Janty Yates

Mary Zophres

Direttori della Fotografia

Dion Beebe

Bill Bennett

Roger Deakins

Peter Deming

Caleb Deschanel

Robert Elswit

Mauro Fiore

Greig Fraser

Janusz Kaminski

Ellen Kuras

Ed Lachman

Robert Legato

Emmanuel Lubezki

Anthony Dod Mantle

Seamus McGarvey

Chris Menges

Dan Mindel

Reed Morano

Rachel Morrison

Guillermo Navarro

Phedon Papamichael

Wally Pfister

Rodrigo Prieto

Robert Primes

Robert Richardson

Linus Sandgren

John Seale

Newton Thomas Sigel

Vittorio Storaro

John Toll

Hoyte van Hoytema

Kees van Oostrum

Roy Wagner

Fonte: Variety