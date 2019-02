Captain Marvel: nuova action figure Hot Toys di Brie Larson

Di Pietro Ferraro lunedì 25 febbraio 2019

Hot Toys annuncia l'action-figure ufficiale dell'attrice Brie Larson nel film Captain Marvel.

Captain Marvel arriva nei cinema italiani il prossimo 6 marzo e l'attesa per questa imminente nuova puntata dell'Universo Cinematografico Marvel è alle stelle. Introdotta nella scena dopo i titoli di coda di Avengers: Infinity War, Captain Marvel rappresenta un'aggiunta chiave agli eroi più potenti della Terra e sarà un personaggio cruciale della "Fase 4" Marvel dopo l'epilogo di Avengers: Endgame che chiuderà un ciclo iniziato nel 2008 con il primo film di Iron Man.

Ora Hot Toys sta espandendo la serie "Movie Masterpiece" con l'eroina cosmica Captain Marvel ritratta in una action-doll realizzata in scala 1/6 (29 cm di altezza per 28 punti di articolazioni). La figure replica le fattezze dell'attrice Premio Oscar Brie Larson che veste i panni di Carol Danvers, meglio conosciuta come Captain Marvel, un ex pilota da combattimento dell'aeronautica militare statunitense con il potere di cambiare il mondo.

Con la consueta maniacale cura per i dettagli e un'impressionante somiglianza con Brie Larson, la figure Hot Toys presenta due teste intercambiabili tra cui una testa scolpita senza maschera e una testa con maschera illuminata con luce LED che accentua i poteri stellari nella forma “binaria” di Captain Marvel. Le teste sono munite di due diverse creste Mohawk (una illuminata e una standard), un corpo di nuova concezione dotato di funzione di illuminazione a LED su entrambi i lati degli avambracci, un costume rosso e blu metallizzato con l'iconico emblema di una stella dorata sul petto, un set di mani intercambiabili, accessori con molteplici effetti di esplosione di energia che sono indossabili sulle braccia e un espositore dinamico a tema cinematografico per pose aeree.

Hot Toys ha realizzato anche una versione deluxe della figure che include come accessori bonus: una figure del gatto Goose, un giaccone Flight Bomber e un coppia extra di effetti energia.

