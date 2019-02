Frozen 2, un primo trailer da record

Di Federico Boni giovedì 14 febbraio 2019

24 ore da urlo per il primo trailer di Frozen 2.

Frozen 2: primo trailer italiano del sequel Disney Il team Premio Oscar del campione d'incassi "Frozen" tornano nelle sale italiane il 12 dicembre 2019 con l'atteso sequel "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle". Il primissimo attesissimo trailer di Frozen 2, pubblicato mercoledì, ha infranto un record. 116,4 milioni di visualizzazioni in 24 ore, ovvero il maggior numero di views per un trailer animato.

Superato il precedente primato de Gli Incredibili 2, titolo Pixar nel 2018 fermatosi a quota 113,6 milioni di visualizzazioni. Uscito al cinema nel 2013, Frozen ha vinto due Oscar ed è diventato il maggio incasso animato di sempre, inflazione esclusa, con 1,276,480,335 dollari incassati in tutto il mondo. In sala dal 22 novembre prossimo, il capitolo 2 vedrà nuovamente Chris Buck e Jennifer Lee in cabina di regia, con Elsa (Idina Menzel) e Anna (Kristen Bell) ovvie protagoniste. Al loro fianco confermatissimi Kristoff (Jonathan Groff) e Olaf (Josh Gad), mentre tra le new entry vocali spiccano Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown. Alle musiche, dopo i due Oscar vinti con il primo capitolo, ritroveremo anche Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez.

Il trailer in live action più visto di sempre è ovviamente targato Disney, ma in questo caso Marvel, con 289 milioni di visualizzazioni in 24 ore firmate Avengers: Endgame. A seguire sempre la Disney/Marvel, con Avengers: Infinity War a quota 230 milioni views.