Jumanji 3, The Rock annuncia il via alle riprese

Di Pietro Ferraro venerdì 15 febbraio 2019

Iniziate le riprese di "Jumanji 3", il sequel con The Rock in uscita nei cinema americani il 13 dicembre 2019.

Jumanji 3 ha ufficialmente dato il via alle riprese. Sony Pictures non ha perso tempo a preparare un sequel per il blockbuster Jumanji: Benvenuti nella giungla che nel 2017 ha sfiorato il miliardo d'incasso, aggiungendo un altro successo al carnet dell'impegnatissimo The Rock.

La notizia del via alle riprese arriva direttemente da Dwayne Johnson che come sua abitudine ha utilizzato i social media per tenere i fan sempre al corrente sui suoi progetti e pensieri. In questo caso l'attore ha fatto gli auguri di San Valentino a tutti i suoi fan con una prima foto ufficiale del film.

Buon San Valentino. Volete fare una partita? Ci siamo...#StartOfProduction #Jumanji

La foto presenta la stessa cartuccia del videogioco che ha letteralmente scaraventato un gruppo di adolescenti in una folle avventura nel film precedente. La cartuccia è tenuta tra le mani di una figura non identificata sopra un mucchio di circuiti stampati e fili sparsi. Senza una trama è arduo fornite un minimo di contesto all'immagine, ma quello che sappiamo per certo è che il cast originale, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black sono di nuovo tutti a bordo.

Inoltre diverse importanti novità casting sono state rivelate sinora con Awkwafina (Crazy & Rich, Ocean's 8), Danny Devito (C'è sempre il sole a Philadelphia, Dumbo) e Danny Glover (Arma letale, Sorry to Bother You) che si sono uniti al gruppo in ruoli non ancora definiti. Jake Kasdan, che ha diretto il film precedente, è tornato al timone, lavorando da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, che hanno entrambi lavorato al film precedente.

Il precedente "Jumanji: Benvenuti nella giungla" era a sua volta un un sequel dello Jumanji originale uscito NEL 1995 e interpretato dal compianto Robin Williams. Ricordiamo che "Jumanji: Benvenuti nella giungla" si è scontrato al box-office nientemeno che con "Gli Ultimi Jedi" incassando la bellezza di 962 milioni di dollari in tutto il mondo, grazie soprattutto alle recensioni positive e al passaparola. Sony riuscirà a bissare? Lo scopriremo il 13 dicembre 2019, data di uscita ufficiale di "Jumanji 3".

