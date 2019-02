Ghostbusters 3: trapelati dettagli su due nuovi personaggi

Di Pietro Ferraro venerdì 15 febbraio 2019

Trapelate online le descrizioni di due nuovi personaggi dell'atteso sequel "Ghostbusters 3".

Con le riprese di Ghostbusters 3 che dovrebbero prendere il via a maggio di quest'anno, sono trapelate online le descrizioni di due nuovi personaggi del film. Jason Reitman e la troupe sono impegnati nel processo di casting per trovare i giovani protagonisti dell'attesissimo sequel.

Non è chiaro al momento se gli Acchiappafantasmi originali appariranno nel film, ma Dan Aykroyd sembra convinto che rivedremo la vecchia squadra in azione. Per quanto riguarda Bill Murray l'attore resta una enorme incognita, anche se ci sono voci di un suo cameo in Zombieland 2 al fianco di Aykroyd, mentre Ernie Hudson alias Winston Zeddemore in una recente intervista con SlashFilm ha detto di aver parlato con Jason Reitman, ma di non aver avuto nessuna offerta ufficiale riguardo ad una sua eventuale partecipazione al sequel.

Ho contattato Jason. Ho parlato con Jason. Ho anche avuto una conversazione con Ivan [Reitman] solo per congratularmi con lui. Hanno confermato che il film sarà sicuramente realizzato, perché sai che ci sono sempre state voci su Ghostbusters negli ultimi 30 anni. Di come sarà il film non ne abbiamo parlato...Nessuno mi ha offerto un lavoro, ma il motivo per cui volevo parlare con Jason è che lo ricordo come un bambino sul set di Ghostbusters. Penso che i fan siano contenti del fatto che ci stia lavorando. Quindi non importa cosa succederà, so che sarà un grande film. Lo rispetto molto come regista. Ovviamente, mi piacerebbe farne parte, ma di questo non si è ancora parlato. So che il film sarà buono.

Le ultime informazioni sul casting di "Ghostbusters 3" descrivono come protagonista un ragazzo dodicenne senza nome. Il giovane personaggio è descritto come "snello, pallido, capelli scuri, occhi blu penetranti, lineamenti aquilini, zigomi alti, introverso". La descrizione continua rivelando che il ragazzo è "prodigioso, brillante, arguto, testardo, e rimane giocoso nonostante le difficoltà". Inoltre viene riportato che è bravo con la tecnologia ed è anche bravo nella "soluzione dei problemi". C'è anche la descrizione di una ragazza protagonista senza nome di 13 anni. Viene descritta come "amante del divertimento, un po' svampita, sempre curiosa, ossessionata, sognatrice, confusionaria".

Queste nuove informazioni sul casting di "Ghostbusters 3" vanno ad aggiungersi alle altre trapelate alla fine di gennaio, che descrivevano un ragazzo di 13 anni e una ragazza di 12 anni. Come con gli altri personaggi entrambi sono senza nome. C'è il personaggio dell'adolescente che viene descritto come "un teorico della cospirazione a cui piace fantasticare". Il personaggio della ragazza è descritto invece come "una patita della scienza che ha difficoltà a connettersi con gli altri a livello emotivo". Ha anche difficoltà a "comprendere i sentimenti" e non è a conoscenza di "quanto possano essere dolorose le sue osservazioni", un profilo che ricorda molto lo Sheldon Cooper della serie tv The Big Bang Theory.

Dopo il controverso reboot al femminile del 2016, per il sottoscritto qualcosa di davvero intollerabile, Jason Reitman dovrà assolutamente coinvolgere il cast originale se intende fare un'operazione rispettosa e soprattutto dignitosa.

"Ghostbusters 3" sarà un sequel diretto di Ghostbusters II ambientato nel medesimo universo del film originale. L'uscita nelle sale di "Ghostbusters 3" è fissata all'11 luglio 2020.

Fonte: Screenrant / HN Entertainment