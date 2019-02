Your Name, Marc Webb alla regia del live-action

Di Federico Boni venerdì 15 febbraio 2019

Prende forma l'adattamento americano di Your Name, con lo sceneggiatore di Arrival al lavoro.

Your Name: recensione in anteprima del film di Makoto Shinkai Dopo Il giardino delle parole, Nexo Digital porta nelle nostre sale l'ultimo film di Makoto Shinkai. Leggete la nostra recensione di Your Name. Indiscusso capolavoro animato del 2016 scritto e diretto da Makoto Shinkai, Your Name diverrà live-action hollywoodiano, con Paramount e Bad Robot che hanno acquisito i diritti di sfruttamento dalla Toho. Ebbene secondo quanto riportato da Collider, sarà Marc Webb, regista di 500 giorni insieme e The Amazing Spider-Man, a dirigere il complicato adattamento americano.

J.J. Abrams produrrà la pellicola insieme a Genki Kawamura, che ha prodotto il meraviglioso lungometraggio animato giapponese, a sua volta tratto dall'omonimo romanzo dello stesso Makoto Shinkai. Eric Heisserer (Arrival) è al lavoro su una sceneggiatura rinnovata, che ruoterà attorno ad una giovane donna nativa americana che vive in una zona rurale e a un giovane di Chicago. I due scopriranno di essere magicamente uniti, scambiandosi i rispettivi corpi. Ma quando un cataclisma rischia di sconvolgere le loro vite, dovranno necessariamente incontrarsi per salvare i rispettivi mondi.

Uscito nel 2016, Your Name ha incassato la bellezza di 350 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando l'anime con i maggiori incassi di sempre.

"Marc è sempre stata la nostra prima scelta per dirigere questo adattamento aggiornato del film", ha detto Kawamura. "Come abbiamo visto in 500 Days of Summer, Marc ha un talento incredibile per raccontare grandi storie d'amore, e come gli spettatori sono rimasti affascinati dal film originale siamo certi che Marc coinvolgerà i fan dell'originale e un pubblico completamente nuovo per questo bellissimo viaggio dei due protagonisti. Con J.J. Abrams che produce, Eric Heisserer che scrive e Marc che dirige, questo progetto ha ufficialmente il team che abbiamo sempre sognato".