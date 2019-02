Fast and Furious 9 e Bond 25, slittano le uscite in sala

Di Federico Boni sabato 16 febbraio 2019

Fast and Furious 9 e Bond 25 posticipati di pochi mesi.

La Universal ha ufficialmente annunciato due slittamenti particolarmente pesanti, perché legati a due film di punta del proprio listino. Fast & Furious 9 non uscirà più il 10 aprile 2020, bensì il 22 maggio, mentre Bond 25, ancora senza titolo, non uscirà più il 14 febbraio del 2020 bensì l'8 aprile. E' chiaro il secondo slittamento segua il primo, in un piano ad incastri che vedrà lo studios giocarsi due carte miliardarie nel giro di 5 settimane.

Diretto da Justin Lin, Fast & Furious 9 andrà a breve incontro alle riprese, tra Los Angeles e Londra, in attesa che lo spin-off Hobbs & Shaw faccia la sua comparsa in sala. Ormai imminente (1 agosto), con David Leitch alla regia e Dwayne 'The Rock' Johnson e Jason Statham mattatori.

Per quanto riguarda 007, si tratta del 2° slittamento ufficiale nel giro di un anno. Il primo dovuto all'addio improvviso di Danny Boyle, che ha lasciato la regia a Cary Joji Fukunaga, regista di Sin Nombre, Jane Eyre e Beasts of No Nation, esploso in tv con True Detective. Riprese ormai alle porte, dovendo partire il 4 marzo 2019, con la città di Matera set a cielo aperto. Al fianco di Daniel Craig, che sarà Bond per la quinta e ultima volta, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomi Harris.