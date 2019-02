Ghostbusters: Hasbro ha rivelato la Ecto-1 versione Transformers

Di Pietro Ferraro domenica 17 febbraio 2019

Hasbro ha presentato al Toy Fair 2019 una nuova action figure che unisce i franchise Ghostbusters e Transformers.

Con l'entusiasmo scaturito dall'annuncio di un Ghostbusters 3 e la saga dei Transformers che recentemente fruito del nostalgico spin-off anni '80 Bumblebee, Hasbro ha presentato alla Toy Fair 2019 la sua nuova action figure di "Ghostbusters & Transformers". Questo particolare giocattolo è un must per ogni bambino degli anni '80 e, per alcuni fan più nostalgici, un sogno diventato realtà.

Il mashup "Ghostbusters & Transformers", battezzato Ectotron, riunisce due dei franchise più iconici degli anni '80. L'Ecto-1 ha ora una sua versione robot. Il nuovo fantastico giocattolo è l'iconica Cadillac del film Ghostbusters del 1984, ma con una svolta importante.

Ectotron si trasforma in 22 passaggi da una versione lunga 17 cm dell'iconico veicolo Ecto-1 in un super robot. L'Ectotron è dotato di una figure di Slimer pronta per essere catturata e intrappolata, Questo bizzarro mashup sarò disponibile per l'acquisto a partire dal 31 luglio ad un prezzo di 49,99$.

Jason Reitman sta attualmente affrontando i casting di "Ghostbusters 3" che avrà come protagonisti quattro ragazzi adolescenti. Lo spin-off "Bumblebee" è stato un successo al box-office con un incasso globale di 458 milioni di dollari, e anche se le previsioni dello studio erano ben più rosee, il film dovrebbe comunque fruire di un sequel, almeno si spera.

Transformers Generations Collaborative: Ghostbusters Mash-Up, Ecto-1 Ectotron Figure pic.twitter.com/7HIXLbzGTX — Sweaty Ruxpin (@not_on_twitta) 15 febbraio 2019

Fonte: THR