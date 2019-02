Ex-Otago – Siamo come Genova: trailer e poster del documentario al cinema dal 18 al 20 febbraio

Di Pietro Ferraro lunedì 18 febbraio 2019

Ex-Otago – Siamo come Genova: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Paolo Santamaria nei cinema italiani dal 18 al 20 febbraio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo l’anteprima nazionale al Seeyousound di Torino e la partecipazione alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, a cui hanno partecipato con il brano "Solo una canzone", gli Ex-Otago arrivano al cinema dal 18 al 20 febbraio con il documentario Ex-Otago – Siamo come Genova diretto da Paolo Santamaria, un viaggio che ci porta alla scoperta della band raccontandone la storia, le ispirazioni e i retroscena.

"Ex-Otago – Siamo come Genova" parte dal rapporto della band con la propria città, Genova, tema portante dell’album "Marassi", nome di quel quartiere che rappresenta la Genova post-moderna, rimasta fuori dalle canzoni di De André, un serpente di strade che arrivano fino al mare, un quartiere che ben rappresenta i giorni nostri, un quartiere di supermercati e palazzi, di relazioni sull'autobus, di vita. Un atto d’amore per il luogo degli ultimi, ma anche cuore pulsante della città, di cui tutti dovrebbero sentirsi parte.

Dai tour nei locali underground ai sold out dei club nelle grandi città italiane, fino al concerto in piazza de Ferrari a Genova, passando per il concerto ai detenuti del carcere di Genova, i live e i racconti personali si intrecciano in un ritratto appassionato di una band che crede ancora nella forza della musica e della scrittura.

Gli Ex-Otago esordiscono nel 2002 con l’album “The chestnuts time”, nel 2007 pubblicano “Tanti saluti”, seguito da “mezze stagioni” nel 2011 e “In capo al mondo” nel 2014. La formazione odierna è composta da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Francesco Bacci, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla, con la quale dal 2016 iniziano la collaborazione con l’etichetta bolognese Garrincha Dischi e la torinese INRI. Escono così i singoli Cinghiali incazzati, I giovani d’oggi e Quando sono con te tratti dall’album Marassi, pubblicato nel 2016 in licenza per Universal. Il successo di questo disco ha permesso agli Ex-Otago di suonare in giro per tutta Italia registrando diversi sold out nelle principali città italiane, più di 100 concerti in meno di un anno, salendo anche sul palco del concertone del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma. La band ha inoltre collaborato con diversi artisti italiani come Levante, Caparezza, Willy Peyote e Jake La Furia per la riedizione deluxe del disco Marassi.

Il nuovo album, "Corochinato", uscito l’8 febbraio 2019 con Garrincha Dischi e INRI contiene "Solo una canzone", il brano con cui gli Ex-Otago hanno partecipato al Festival di Sanremo. L’album sarà seguito dal COSA FAI QUESTA NOTTE? TOUR 2019 che vedrà la band tornare sui palchi dei più importanti club e teatri d’Italia.

"Ex-Otago – Siamo come Genova" è prodotto da I Wonder Productions, in collaborazione con Garrincha Dischi, INRI e MUSEX e distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nell’ambito delle I Wonder Stories, l’appuntamento mensile che offre l’occasione di vedere su grande schermo i documentari e le storie più straordinarie e originali.