L’ingrediente segreto: trailer italiano del film di Gjorce Stavreski

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 21 febbraio arriva nei cinema, con Lab 80, L'ingrediente segreto (Iscelitel), il film di Gjorce Stavreski vincitore del 36esimo Bergamo Film Meeting.

La trama ufficiale:

Sono stato testimone della lotta della gente comune nel mio Paese. In quei tempi selvaggi, il neoliberismo in salsa balcanica aveva ridotto i nostri valori a una guerra per accaparrarsi quanto più denaro e quanto più potere possibile e - per citare un personaggio del film - "il resto che andasse al diavolo". I farmaci erano insufficienti e gli ospedali privati traevano enormi profitti. La gente cercava conforto nell’astrologia, nelle teorie della cospirazione e nelle scommesse. I guaritori fasulli si moltiplicavano. Ironicamente, l’umorismo servì da antidoto in quei tempi grigi. La gente imparò a ridere delle proprie disgrazie. Ed è così che nasce la mia storia: come due navi in rotta di collisione, l’umorismo e il dolore si sfidano in duello. L’umorismo è più come un sottomarino, che riemerge quando meno te lo aspetti e attacca ferocemente il dolore ipocrita, che con orgoglio solca le acque agitate dell’ingiustizia del vivere.

Gjorce Stavreski - Regista