Quello che veramente importa: trailer italiano del film "100% Solidale" di Paco Arango

Il 21 febbraio arriva nelle sale italiane Quello che veramente importa, un dramma diretto dal regista e filantropo Paco Arango e interpretato dagli attori britannici Oliver Jackson-Cohen (Hill House), Camilla Luddington (William & Kate) e Jonathan Pryce (The Wife) affiancati dalla giovane attrice canadese Kaitlyn Bernard (1922).

Alec (Oliver Jackson-Cohen) vive in Inghilterra, lavora riparando apparecchi elettrici per conto di una società sull'orlo della bancarotta. Frequenta donne già impegnate e conduce una vita a dir poco dissoluta. La sua esistenza è un disastro completo finché un giorno suo zio Raymond (Jonathan Pryce) gli propone di ripagare tutti i suoi debiti. In cambio, Alex deve tornare per un anno alla casa di famiglia, in Nuova Scozia. Una volta a destinazione, con l’aiuto di Cecilia (Camilla Luddington) prova a cercare un nuovo lavoro, quando scopre casualmente di avere il dono di guarire le persone, anche se è il primo a non crederci. Nella lotta per comprendere le sue capacità sarà aiutato da Abigail (Kaitlyn Bernard) un’adolescente malata di tumore, che gli mostrerà quale sarà la strada da percorrere.

La peculiarità di "Quello che veramente importa" è che si tratta di un film concepito a scopi interamente benefici. Paco Arango, sceneggiatore, regista e produttore del film, dona il 100% dei benefici ottenuti dal film a organizzazioni benefiche locali che aiutano bambini in situazioni difficili. Il film ha avuto un grande successo in Spagna, Messico, America centrale e Colombia e fino ad ora ha superato i 3 milioni di spettatori e ha ricavato più di 3 milioni di dollari per i bambini. “Quello che veramente importa” é dedicato a Paul Newman un grande attore e filantropo che trent'anni fa lanciò una rete mondiale di camp di vacanza gratuiti per bambini malati: Serious Fun Children's Network (www.seriousfunnetwork.org). Attualmente esistono 30 camp in tutto il mondo. Paco Arango è stato membro del consiglio di "Serious Fun" durante più di 9 anni e con questo film vuole raccogliere fondi per i bambini malati di tumore o in situazioni di disagio in tutto il mondo.

Prima di iniziare la sua carriera cinematografica, Paco Arango ha inciso e pubblicato cinque album come cantante solista con Sony Records in America Latina. Nel 1999 fonda la sua casa di produzione televisiva. Paco ha scritto e prodotto vari telefilm e programmi, tra cui la famosa Ala...dina!, una serie divertente, interpretata da Paz Padilla che rimase in onda per quattro stagioni. Nel dicembre 2011 ha scritto e diretto MAKTUB (Warner Bros. Change of Plans in America). Il film è stato ben accolto in Spagna e America Latina e ha vinto tre nomination agli Oscar spagnoli (Goya). Paco ha utilizzato il denaro raccolto con questo film per costruire il Maktub Center, il centro di trapianti di midollo osseo pediatrico più sofisticato in Spagna. Finora sono stati effettuati 198 trapianti grazie al film. Paco combina la sua passione per il cinema con un profondo impegno per aiutare i bambini con gravi malattie. Nel 2011, ha iniziato a lavorare come volontario con bambini malati di tumore e questo ha cambiato la sua vita; grazie a questa esperienza creò una fondazione per aiutare i bambini affetti da tumore, Aladina Foundation (www.aladina.org) è una delle ONG più importanti in Spagna. Aladina aiuta più di 1.500 bambini ogni anno e realizza migliorie molto importanti negli ospedali. Paco Arango ha voluto che i fondi raccolti con il film servissero per aiutare i bambini malati di tumore in tutto il mondo.