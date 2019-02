Rob Zombie rivela di aver pensato ad un musical ispirato al suo horror "La casa dei 1000 corpi"

Di Pietro Ferraro lunedì 18 febbraio 2019

Il rocker e regista Rob Zombie durante un'intervista rivela di aver caldeggiato l'idea di un musical ispirato al suo horror di culto "La casa dei 1000 corpi".

Il rocker e regista Rob Zombie ha stupito un po' tutti quando durante una recente intervista ha rivelato che secondo lui il suo horror d'esordio, il cult La casa dei 1000 corpi, potrebbe benissimo diventare un musical di Broadway.

Rob Zombie è stato recentemente ospite del talk show di Larry King e mentre rispondeva alle domande dei fan sui social media, qualcuno ha chiesto se c'è qualcosa che il regista vorrebbe fare nella sua vita che non ha ancora avuto la possibilità di fare. Sorprendentemente Zombie ha colto l'occasione per rivelare che per un po' di tempo ha pensato al suo horror "La casa dei 1000 corpi" come ad un musical.

Per quanto possa sembrare folle, sento che il mio primo film La casa dei 1000 corpi, che è piuttosto campy in un modo bizzarro, ed è per questo che all'epoca non ero così soddisfatto, penso che sarebbe stato un grande musical di Broadway. Perché oggi Broadway è Spider-Man, è la Famiglia Addams, è Spamalot, hai presente? Quindi penso che quel film si tradurrebbe bene, perché è semplicemente assurdo.

L'idea con cui Zombie ha giocato per un po', House of 1000 Corpses: The Musical, non è così assurda visto che il regista è anche un musicista affermato, prima con gli White Zombie e in seguito come solista. Quindi non è un'idea così balzana unire i due percorsi in un spettacolo teatrale che lo vedrebbe bene anche in veste di scenografo.

"La casa dei 1000 corpi" ha avuto un percorso travagliato prima di debuttare nelle sale. Girato nel 2000 per Universal venne poi accantonato dallo studio per preoccupazioni derivanti dalla sua natura esplicita e violenta. Alla fine Rob Zombie acquisì i diritti sul suo film dallo studio e trovò una distribuzione presso Lionsgate nel 2003, quasi tre anni dopo il suo completamento. Il film ha avuto successo e ha portato al sequel La casa del diavolo del 2005 e ad un terzo film, Three From Hell, attualmente nelle fasi finali della post-produzione e che arriverà nelle sale entro l'anno.

