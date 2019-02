David Donatello 2019, annuncio candidature: conferenza stampa in diretta

Di Massimo Galanto martedì 19 febbraio 2019

La cerimonia di premiazione mercoledì 27 marzo in diretta su Rai1

12.39 Frontiera di Alessandro Di Gregorio vince il David come miglior cortometraggio.

12.36 Roma vince come miglior film straniero.

12.36 Miglior film: Chiamami col tuo nome, Dogman, Euphoria, Lazzaro felice, Sulla mia pelle.

12.35 Miglior attore protagonista: Fonte, Scamarcio, Marinelli, Servillo, Borghi. Migliore attrice protagonista: Fontana, Turco, Sofia Ricci, Rohrwacher, Foglietta. Dogman, Euphoria,

12.34 Inizia l'annuncio delle candidature.

12.31 Conti: "Amici miei di Monicelli è il mio film preferito".

12.20 Fasulo (vice direttore Rai1): "Gli Oscar hanno rinunciato ai conduttori, noi ce lo abbiamo, Carlo Conti". Conti: "È il mio quarto David, è un evento, quindi io avrò il compito del cerimoniere".

12.20 De Santis (Rai1): “Il legame tra tv e cinema si è mostrato vincente negli anni. Rai1 lavora molto sul prodotto cinematografico, il 55% è italiano. Puntiamo ad andare avanti in questa direzione. Viva il cinema". Assente il dg Salini.

12.14 Via alla conferenza.

11.50 Tra qualche minuto avrà inizio la conferenza stampa.

Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa per l’annuncio delle candidature della 64esima edizione dei Premi David di Donatello, che Rai1 trasmetterà in diretta in prima serata mercoledì 27 marzo. Previsti gli interventi di Fabrizio Salini, Amministratore Delegato Rai, Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico Fondazione David di Donatello, Teresa De Santis, Direttore Rai1, Roberta Enni, Direttore Rai Gold, Claudio Fasulo, Vice Direttore Rai1 e Carlo Conti, conduttore della cerimonia di premiazione.

