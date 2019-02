I Goonies: nuovo set di action figures NECA di "Chunk & Sloth"

Di Pietro Ferraro martedì 19 febbraio 2019

NECA annuncia un nuovo set con due action figures che ritraggono la spassosa coppia "Chunk & Sloth" dal film I Goonies.

I fan del classico I Goonies entro l'anno potranno godere di due nuovissime action figures prodotte da NECA, che ripropongono l'esilarante accoppiata "Chunk & Sloth" in uno speciale set presentato all'International Toy Fair attualmente in corso a New York.

NECA ha svelato la figure di Sloth da circa 20 cm e la figure di Chunk da circa 12 cm riunite in uno speciale set "2-Pack" con abiti in tessuto e accessori vari. Chunk indossa la sua iconica maglietta di Superman e viene fornito con un una spada e un cappello da pirata. Chunk è invece munito di un cappello da pirata e di una statua del David "danneggiata".

NECA ha scelto un look volutamente retrò per le figures di Chunk e Sloth che risulta particolarmente azzeccato per chi è in cerca di una certa nostalgia anni ottanta, che le due figures rievocano alla perfezione.

Dopo aver diretto classici come Il presagio, Superman e Ladyhawke il regista Richard Donner viene reclutato per dirigere "I Goonies", uno dei film più amati dai ragazzini degli anni '80 e ancora oggi molto popolare grazie ad un seguito di culto. Come capita spesso con certa critica poco lungimirante, il film alla sua uscita nelle sale funzionò al box-office, ma di contro ottenne recensioni contrastanti. Critica a prescindere, "I Goonies" diventerà un classico per ragazzi e non solo, e consoliderà il successo dell'uscita nelle sale con l'approdo in home video l'anno successivo, che regalerà al film una enorme popolarità. Da allora "I Goonies" sono stati parte importante della cultura pop e di una certa nostalgia anni '80 di cui recentemente si sta avendo un momento "revival".

Il nuovo set di NECA non ha ancora una data di uscita, ma è stato rivelato che le figures saranno disponibili dal terzo trimestre di quest'anno.

Fonte: Infinity Earths