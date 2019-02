Captain Marvel: un nuovo romanzo ufficiale conferma il personaggio di Jude Law

Di Pietro Ferraro martedì 19 febbraio 2019

Un nuovo romanzo ufficiale di "Captain Marvel" conferma il personaggio interpretato da Jude Law nel film.

Un nuovo romanzo ufficiale di Captain Marvel conferma che Jude Law nel film interpreta Yon-Rogg, il comandante della Starforce. Quando il casting di Law nel nuovo film Marvel venne confermato, in molti presumevano che l'attore stesse interpretando Mar-Vell, ipotesi in seguito messa in dubbio dal rilascio del merchandise legato al film. Law non ha mai apertamente confermato il suo ruolo durante le interviste, ne smentito le voci su Mar-Vell, creando così ancora più dubbi e mistero intorno al suo effettivo ruolo nel film. In seguito una trama trapelata dal sito web della Disney ha suggerito che Law stesse effettivamente interpretando Yon-Rogg.

Dopo che il sito web ufficiale della Disney ha rivelato Jude Law nel ruolo di Yon-Rogg, quella trama è stata rapidamente rimossa e sostituita con qualcosa di più vago. Il materiale promozionale di "Captain Marvel" ha cercato di non rovinare nulla ai fan dell'Universo Cinematografico Marvel, il che rende l'uscita di questo nuovo romanzo uffciale un evento alquanto curioso. Il volume Starforce on the Rise di Steve Behling rivela che Law interpreta il comandante della Starforce Yon-Rogg, che è uno dei comandanti militari più anziani dei Kree e che sta lavorando con l'Intelligenza Suprema ad una serie di piani segreti che includono la squadra di guerrieri d'élite relativamente nuova che è diventata rapidamente una leggenda nell'Impero Kree.

La squadra d'elite di Yon-Rogg include Korath, Minn-Erva, Att-Lass, Bron-Char e naturalmente Vers, alias Carol Danvers alias Captain Marvel, che è considerata il membro più potente della Starforce. A prima vista sembra che Disney e Marvel considerino l'identità del personaggio di Jude Law ormai come cosa nota tra i fan, e quindi annunciare ufficialmente che Law interpreta il principale nemico di Carol Danvers è ormai ufficializzare un fatto assodato.

Con questa nuova informazione sembra chiaro che i Kree non siano i nobili eroi che Carol Danvers inizialmente pensava fossero, e che la scoperta di ciò rappresenterà una svolta importante nella trama. Tuttavia visto che Yon-Rogg è stato confermato a sole due settimane dall'uscita nelle sale del film, è lecito ipotizzare che si tratti in realtà di una sorta di "contentino" per sviare magari l'attenzione su un altro grande colpo di scena nel film che scopriremo solo quando "Captain Marvel" arriverà nelle sale il prossimo 6 marzo.







Starforce on the Rise is a middle-grade novel about the pre- #CaptainMarvel’s days fighting in the Kree-Skrull war. pic.twitter.com/xejucpT60f

— ✵ Captain Marvel News ✵ (@CaptMarvelNews) 4 dicembre 2018

Fonte: Screenrant