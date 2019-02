CinemaDays 2019, da lunedì 1 a giovedì 4 aprile il prezzo del biglietto a 3 euro

Di Federico Boni martedì 19 febbraio 2019

ANEC, ANEM e ANICA hanno ufficializzato i CinemaDays 2019.

Organizzati da ANEC, ANEM e ANICA con il sostegno del Ministero Beni e Attività Culturali, tornano anche nel 2019 i CinemaDays, che si svolgeranno da lunedì 1 a giovedì 4 aprile, con il prezzo del biglietto a 3 euro in tutti i cinema aderenti.

Questa iniziativa promozionale fa da apripista alla Grande Estate di Cinema che ci aspetta per il 2019, mai come quest'anno ricca di titoli particolarmente quotati. L’obiettivo è quello di rilanciare l’intrattenimento in sala anche durante i mesi più caldi, allineando il mercato cinematografico italiano ai principali mercati mondiali, che hanno uscite di grande rilievo in tutti i mesi dell'anno, permettendo così una migliore distribuzione dei film durante tutto l’anno.

Dal 1° al 4 aprile, oltre ad usufruire di tutte le prime visioni del periodo e dei film in sala al prezzo speciale di 3 euro, gli spettatori potranno vedere per la prima volta tutta la line up che caratterizzerà la nostra estate cinematografica. In quei giorni di 'sconti' si potranno ammirare film, tra i tanti al cinema, come Unfriended, Cafarnao, Book Club, Dumbo e Noi di Jordan Peele.

Tra giugno, luglio e agosto, invece, vedremo in sala Pets 2 (6 giugno), X-Men: Dark Phoenix (6 giugno), Men in Black International (14 giugno), Toy Story 4 (27 giugno), Spider-Man: Far from Home (11 luglio), Hobbs & Shaw (agosto), The New Mutants (15 agosto) e Il Re Leone (21 agosto).