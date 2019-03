Shazam!, 6 curiosità sul nuovo trailer

Di Pietro Ferraro martedì 5 marzo 2019

Scopriamo cosa ha rivelato e confermato il nuovo trailer di "Shazam!", il film DC nei cinema italiani dal 3 aprile 2019.

Shazam! è tornato con un nuovo trailer dell'atteso Film DCin arrivo nei cinema italiani il 3 aprile. Il primo trailer rilasciato durante l'ultimo Comic-con di San Diego ha confermato che la versione dei fumetti "New 52" di Shazam sarebbe stata la base del film che avrebbe regalato ai fan omaggi, easter-egg e citazioni a iosa.

Con il Superman di Henry Cavill in dubbio, e Ben Affleck che ha abbandonato Batman. sono rimasti Wonder Woman, Aquaman e appunto Shazam! a delineare il futuro dell'Universo Esteso DC. Il nuovo trailer di Shazam! oltre ad essere spassoso ha rivelato qualche intrigante indizio su cosa aspettarci da questo nuovo adattamento live-action.

Shazam!: nuovo trailer del film DC con Zachary Levi Zachary Levi è il supereroe Shazam! nel nuovo film DC in uscita al cinema il 3 aprile 2019.



1. Il Concilio dell'Eternità

Il trailer ha confermato il Concilio dell'Eternità e la fortezza magica nascosta in cui Billy viene portato nota come Roccia dell'Eternità. La piccola scalinata che si intravede dietro al mago sale su una pedana di pietra, circondata da un semicerchio composto da sette troni di pietra. All'inizio della storia dell'umanità, i più potenti maghi del mondo si sono riuniti con la convinzione che il loro grande potere doveva essere usato per proteggere il mondo dal male e per condannare coloro che ritenevano colpevoli. L'originale "Concilio dell'Eternità" consisteva in sette maghi che rappresentavano sette potenti culture magiche. L'unico membro del consiglio originale che vediamo nel trailer è Il Mago (Djimon Hounsou). Nei fumetti il Concilio finirà quasi completamente distrutto dalla loro stessa creazione, il guerriero egiziano Black Adam. Solo il Mago rimane vivo per fungere da guardiano della magia e della Roccia dell'Eternità. Il Concilio dell'Eternità è stato creato da Geoff Johns con una prima apparizione nell'albo "The New 52 FCBD Special Edition #1". Nel trailer il Mago dice a Billy: "Pronuncia il mio nome, così i miei poteri diventeranno tuoi". "S" rappresenta la saggezza di Salomone. "H" per la forza di Ercole. "A" è uguale alla resistenza di Atlante. "Z" per il potere di Zeus. "A" per il coraggio di Achille. "M" per la velocità di Mercurio.





2. I Sette Peccati Mortali

Nei fumetti "New 52", Billy Batson arriva alla Roccia dell'Eternità per ricevere il potere da questo vecchio mago, e un muro alla sua sinistra attira immediatamente la sua attenzione. Dopo aver toccato la base di un pilastro di pietra, sopra di essa appare l'immagine mistica di una donna. Mentre ride e attiva una colonna dopo l'altra, l'intero gruppo di sette viene rivelato in strane forme. Questi sono i "Sette Peccati", forze del male viventi in qualche modo intrappolate dal Mago. Nel nuovo trailer e negli spot televisivi, ci sono diverse figure di pietra visibili, ma non distinguibili, lungo il lato sinistro del corridoio che porta alla camera. Durante la serie a fumetti Il giorno della vendetta, la Roccia dell'Eternità viene distrutta rilasciando così i Peccati Mortali e altri mali che saranno in seguito ricacciati nella loro prigione ricostituita da Shazam con l'aiuto di altri supereroi.





3. Scene tratte direttamente dai fumetti "The New 52"

Alcune scene del trailer rispecchiano più o meno fedelmente alcune tavole dei fumetti della serie "New 52". Tra queste Billy che trasforma i bulli in bullizzati, la distruzione di un costoso SUV, la sua prima resa dei conti con Sivana e nel nuovo trailer il tentativo di Billy di prelevare contanti da un bancomat con risultati esilaranti.





4. Le t-shirt di Freddy Freeman

Trailer e spot tv precedenti di Shazam! mostrano alcuni indizi sull'universo di stampo supereroico condiviso noto come UEDC. Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), il migliore amico di Billy Batson è una delle maggiori fonti di queste connessioni, vedi la sua camera tappezzata dalla sua collezione personale di "souvenir" di supereroi che fanno riferimento al Superman di Henry Cavill e includono il Batarang del Batman di Ben Affleck. La mania per i supereroi di Freddy si manifesta anche attraverso le diverse t-shirt indossate dal ragazzino, e nel nuovo trailer Freddy ne porta una di Wonder Woman, una di Aquaman e una terza con la dicitura "Atlantean Lifeguard" (Guardaspiaggia Atlantideo).





5. I giocattoli della Justice League

Nel nuovo trailer è possibile vedere Billy versione Shazam in un negozio di giocattoli circondato da copie dei supereroi della Justice League formato giocattoli, costumi e action figures di ogni dimensione e forma. E se la grossa figure di Batman che Billy lancia su Sivana vi appare familiare, potrebbe esserci una buona ragione. A quanto riferito dal regista David F. Sandberg, ogni singolo giocattolo e pezzo di merchandise DC in quel negozio è reale, nel senso che è in produzione e che può essere acquistato in un negozio del mondo reale, quindi se avete adocchiato qualcosa per la vostra collezione, la si può ottenere ad un prezzo onesto.





6. Un altro grande omaggio a Superman

Ormai è chiaro che Shazam! includerà un discreto numero di easter-egg e omaggi DC, e questo trailer ne include uno a dir poco iconico, una citazione della copertina di Action Comics #1, la prima apparizione di Superman. In quel fumetto Superman sta sollevando una macchina sopra la testa, e quel momento è stato rievocato in quasi ogni altra incarnazione dell'Uomo d'acciaio. Mentre il contesto è abbastanza diverso in Shazam!, il riferimento è impossibile da non cogliere. Considerando quante volte la gente ha descritto Shazam come "uguale" a Superman in termini di superpoteri e forza (e nei primi tempi i due si eguagliavano anche in popolarità tra il pubblico) questa strizzatina d'occhio ci è parsa semplicemente doverosa.

