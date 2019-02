Ricordi?: trailer, foto e poster del film con Luca Marinelli premiato a Venezia

[Per guardare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 21 marzo arriva nelle sale, con Bim Distribuzione, Ricordì? il film di Valerio Mieli già regista di Dieci Inverni (vincitore di un David di Donatello per il migliore regista esordiente) presentato alle Giornate degli Autori a Venezia dove ha vinto il Premio del pubblico.

Nel cast al fianco dei protagonisti Luca Marinelli e Linda Caridi, troviamo Giovanni Anzaldo, Camilla Diana, Anna Manuelli, Eliana Bosi, David Brandon, Benedetta Cimatti, Andrea Pennacchi, Maria Chiara Giannetta, Angelo Barbagallo, Flavia Mattei, Alice Pagani, Jacopo Mandò e Francesca Pasquini.

È la nostalgia che rende tutto bello, e inventiamo una felicità perfetta che non c'è mai stata, o siamo stati davvero felici ma lo capiamo solo dopo? È da questa domanda che sono partito. Come il ricordo permea la nostra esistenza, è un tema affascinante da trattare al cinema perché permette di raccontare oltre alla vita, l'esperienza della vita: di realizzare per così dire un film in soggettiva emotiva. Spero che la storia dei personaggi risuoni con i ricordi e le emozioni di ciascuno di noi, essendo secondo me anche la nostra vita, un unico flusso di sensazioni e memoria.

