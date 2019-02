Essi Vivono: le nuove action figures NECA del film di John Carpenter

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 febbraio 2019

Gli alieni invasori del cult "Essi vivono" di John Carpenter ritratti in un nuoissimo set di action figures NECA.

Uno dei film più sottovalutati di John Carpenter è stato senza alcun dubbio Essi vivono, pellicola che rappresenta forse la summa del suo pensiero ultimo. In un’America in preda ad una crisi economica che ne mina le fondamenta, John Nada ("Rowdy" Roddy Piper), lascia Denver e si trasferisce a Los Angeles, qui trova un lavoro e un posto dove dormire in alcune baracche alla periferia della città. Nel frattempo strani appelli sotto forma di interferenze disturbano le trasmissioni televisive, strani messaggi su una realtà distorta e sulla manipolazioni delle menti, messaggi che incuriosiscono Nada che con l’amico e collega di lavoro Frank (Keith David) scoprirà, anche grazie all’aiuto di portentosi e speciali occhiali da sole, che la Terra è stata invasa da mostruosi alieni e si unirà alla resistenza nel tentativo di salvare il pianeta.

"Essi Vivono" è un atto di denuncia contro il consumismo e i mass-media con la geniale idea di svelare il mondo alieno celato alla vista decolorando la prospettiva in favore di un puro e rivelatore bianco e nero, un chiaro omaggio alla fantascienza "povera" degli anni ’50, il resto è azione, thriller e il pensiero low-budget Carpenteriano all'ennesima potenza.

Dal Toy Fair 2019, arriva la notizia e soprattutto le immagini del nuovo set di action figures che NECA ha deciso di dedicare al cult "Essi Vivono". Le figures alte 20 cm ritraggono, in un look retrò squisitamente anni '80, gli inquietanti alieni della pellicola, così come appaiono una volta indossati gli speciali occhiali che sveleranno la silenziosa invasione aliena in atto. Il nuovo set NECA è composto da due alieni, un maschio e una femmina, forniti di abiti in tessuto, gli speciali orologi da polso che li trasportano al centro di comando alieno, con l'aggiunta di una televisione con una delle immagini subliminali, riviste, giornali e una collana.

Trovate il "They Live Alien Figure Two-Pack" disponibile in preordine QUI.