Lo Show dei Banana Splits torna in un film thriller-horror prodotto da Warner Bros.

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 febbraio 2019

Lo Show dei Banana Splits, la serie tv per bambini di culto, torna in una film horror originale prodotto da Warner Bros. Home Entertainment.

I ragazzini degli anni ottanta ricorderanno Lo Show dei Banana Splits e la sua sigla tormentone ("The Tra La La Song"), si trattava di un programma televisivo prodotta da Hanna-Barbera che presentava cartoni animati come La formica atomica, serie tv e intermezzi live-action. Il programma era incentrato sul gruppo dei Banana Splits, una band composta da quattro personaggi in costumi da animali: il cantante e chitarrista Fleegle (cane beagle), il batterista Bingo (un gorilla), il bassista Drooper (un leone) e il tastierista Snorky (un elefante). Nel 1972 venne prodotto il film per la tv The Banana Splits in Hocus Pocus Park e nel 2008 un revival versione multipiattaforma prodotto da Warner Bros. e trasmesso da Cartoon Network.

Ora "Lo Show dei Banana Splits" fruirà di una rivisitazione in versione horror con il ritorno dei Banana Splits in un nuovo film originale che sarà presentato in anteprima da Warner Bros. Home Entertainment, in anticipo rispetto al suo debutto televisivo su SYFY.

Il film The Banana Splits offrirà una nuova interpretazione dei personaggi classici, che sono stati introdotti per la prima volta al pubblico nel 1968 con il programma di varietà Banana Splits Adventure Hour. Nell'imminente thriller-horror, un ragazzino di nome Harley e la sua famiglia (fratello Austin, madre Beth e padre Mitch) partecipano ad una registrazione di "The Banana Splits TV", che dovrebbe essere un compleanno pieno di divertimento per il giovane Harley e di affari come al solito per Rebecca, il produttore della serie. Ma le cose prendono una svolta inaspettata e il body count aumenta rapidamente. Harley, sua madre e i loro nuovi amici riusciranno ad uscirne incolumi?

Il cast di "The Banana Splits" include Dani Kind (Wyonna Earp) nei panni di Beth, Finlay Wojtak-Hissong (The Kindness of Strangers) nei panni di Harley, Romeo Carere nei panni di Austin, Steve Lund (Street Legal, Schitt's Creek) nei panni di Mitch e Sara Canning (The Vampire Diaries , Una serie di sfortunati eventi, The War - Il pianeta delle scimmie) come Rebecca. Appariranno anche gli amati Bingo, Fleegle, Snorky e Drooper.

Il film è stato scritto da Jed Elinoff e Scott Thomas (A casa di Raven, My Super Psycho Sweet 16) e diretto da Danishka Esterhazy (Level 16). "The Banana Splits" è prodotto da Blue Ribbon Content in associazione con Warner Bros. Home Entertainment e SYFY.

[Per guardare un video clicca sull'immagine in alto]