Oscar 2019, i nostri pronostici - chi vincerà?

Di Federico Boni giovedì 21 febbraio 2019

Proviamo a giocare sugli Oscar, immaginando i possibili vincitori.

Oscar 2019, le nomination - La Favorita e Roma davanti a tutti Annunciate le nomination agli Oscar 2019! E' un trionfo per la Mostra del Cinema di Venezia. E' ormai quasi tutto pronto per la 91ª edizione della cerimonia degli Oscar, che andrà in onda domenica notte dal Dolby Theatre di Los Angeles. A guidare il listone dei nominati Roma di Alfonso Cuarón e La favorita di Yorgos Lanthimos, entrambi con 10 candidature, seguiti da A Star Is Born e Vice - L'uomo nell'ombra, con 8 candidature ciascuno. A quota 7 troviamo invece Black Panther, primo film Marvel di sempre ad entrare nella categoria principale, con BlacKkKlansman di Spike Lee a quota 6 e la coppia Bohemian Rhapsody/Green Book con 5 nomination a testa.

Come ogni anno, puntuale, è scoccata l'ora dei pronostici, che ci vede scendere in pista e provare a giocare, immaginando quali film potrebbero aver incoronato i votanti Academy, tenendo conto dei fattori più disparati. La qualità, ovviamente, ma anche gli incassi, il tema trattato, il politicamente corretto.

Tralasciando chi vorremmo che vincesse, ecco come potrebbe andare la nottata di domenica.

Miglior film

Green Book

Migliore regia

Alfonso Cuarón – Roma



Migliore attore protagonista

Rami Malek – Bohemian Rhapsody



Migliore attrice protagonista

Glenn Close – The Wife - Vivere nell'ombra (The Wife)



Migliore attore non protagonista

Mahershala Ali – Green Book



Migliore attrice non protagonista

Regina King – Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk)

Migliore sceneggiatura originale

Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly – Green Book



Migliore sceneggiatura non originale

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee – BlacKkKlansman



Miglior film straniero

Roma, regia di Alfonso Cuarón (Messico)

Miglior film d'animazione

Spider-Man - Un nuovo universo (Spider-Man - Into the Spider Verse), regia di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman

Migliore fotografia

Alfonso Cuarón – Roma



Migliore scenografia

Fiona Crombie e Alice Felton – La favorita



Miglior montaggio

Hank Corwin – Vice



Migliore colonna sonora

Ludwig Göransson – Black Panther



Migliore canzone

Shallow - A Star Is Born



Migliori effetti speciali

Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russell Earl e Dan Sudick – Avengers: Infinity War

Miglior sonoro

Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee e Mary H. Ellis – First Man - Il primo uomo (First Man)



Miglior montaggio sonoro

Ai-Ling Lee e Mildred Iatrou Morgan – First Man - Il primo uomo (First Man)



Migliori costumi

Sandy Powell – La favorita (The Favourite)

Miglior trucco e acconciatura

Greg Cannom, Kate Biscoe e Patricia DeHaney – Vice - L'uomo nell'ombra (Vice)

Miglior documentario

RBG, regia di Betsy West e Julie Cohen