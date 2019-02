The Field Guide to Evil: trailer e poster della nuova antologia horror

Di Pietro Ferraro domenica 24 febbraio 2019

The Field Guide to Evil: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'antologia horror in uscita nei cinema americani il 29 marzo 2019.

Disponibili trailer e poster di The Field Guide to Evil, una nuova antologia horror composta da otto episodi e basata sul folclore più spaventoso proveniente da paesi di tutto il mondo.

In "The Field Guide to Evil", a otto delle nuove voci più entusiasmanti dell'horror internazionale è stato chiesto di attingere al folklore del loro paese, reimmaginando una leggenda attraverso il proprio obiettivo creativo unico (e spesso contorto).





Il film si concentra sul folclore oscuro. Creato per dare una logica alle paure più oscure dell'umanità, queste storie e altre hanno gettato le basi per quello che ora chiamiamo il genere horror.

"Ci siamo avvicinati alla creazione di questo progetto come dei fan. Proponendo prima di tutto ciò che avremmo voluto vedere. Poi abbiamo riunito un team di registi che abbiamo scelto tra le nuove voci più interessanti dell'horror sul pianeta", afferma il produttore Ant Timpson. "Siamo impazienti che il pubblico esplori questi percorsi diversi e oscuri che hanno creato".

"The Field Guide to Evil" presenta episodi di Veronika Franz & Severin Fiala (Goodnight Mommy), Peter Strickland (The Duke of Burgundy), Agnieszka Smoczynska (The Lure), Katrin Gebbe (Nothing Bad Can Happen), Can Evrenol (Baskin), Calvin Reeder (The Rambler), Ashim Ahluwalia (Miss Lovely) e Yannis Veslemes (Norway).

Il film uscirà nei cinema americani e su tutte le piattaforme digitali il 29 marzo.

Fonte: Bloody Disgusting