X-Men: Hugh Jackman e Patrick Stewart nel Guinness dei Primati (video)

Di Pietro Ferraro giovedì 21 febbraio 2019

Hugh Jackman che Patrick Stewart hanno stabilito il Guinness World Records grazie ai loro duraturi ruoli nel franchise degli X-Men.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sia Hugh Jackman che Patrick Stewart sono entrati nel Guinness World Records per il periodo trascorso ad interpretare i ruoli di Wolverine e Professor X nel franchise degli X-Men. Nello specifico, Jackman e Stewart hanno ottenuto il record per la più lunga carriera nei panni di un supereroe Marvel live-action con gli attori che hanno interpretato i loro rispettivi personaggi per 16 anni e 228 giorni.

Hugh Jackman durante un'apparizione nel programma televisivo "This Morning" condotto da Alison Hammond ha ricevuto la notizia del record conseguito. Quando Hugh Jackman e suo fratello erano bambini, volevano essere nel Guinness dei primati e immaginavano che il modo più facile per farlo fosse giocare a volano per oltre 50 ore di fila, ma purtroppo fallirono il loro obiettivo. Prima di quell'idea, il record su cui Jackman aveva messo gli occhi all'età di 10 anni era il maggior numero di monete prese al volo dal suo gomito, ma quello si rivelò molto più difficile di quanto lui e suo fratello avevano pensato. Subito dopo aver raccontato la storia, Alison Hammond ha introdotto Craig Glenday, redattore capo del Guinness World Records che ha consegnato a Jackman il suo premio. Jackman è visibilmente emozionato e la sua sorpresa aumenta quando Patrick Stewart si presenta su uno schermo con un messaggio pre-registrato in cui si congratula con lui.

In molti sperano che la gioia di Hugh Jackman potrebbe diventare la spinta di cui l'attore ha bisogno per tornare ancora una volta nei panni di Wolverine, magari con un cameo in Deadpool 3 o nel film X-Force, qualcosa che farebbe la gioia del suo superfan Ryan Reynolds. Sia Jackman che Patrick Stewart saranno inclusi nell'edizione 2020 del Guinness World Records.

The record title for longest career as a live action Marvel superhero is shared by @RealHughJackman and fellow X-men star Sir Patrick Stewart (UK). Both have had @Marvel careers spanning 16 years 228 days. pic.twitter.com/FKG6CWWxfL — GuinnessWorldRecords (@GWR) 20 febbraio 2019

Fonte: Screenrant