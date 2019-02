La forma dell'acqua: nuova action figure NECA del film di Guillermo del Toro

Di Pietro Ferraro giovedì 21 febbraio 2019

NECA rivela la nuova action figure ispirata alla creatura anfibia protagonista del film "La forma dell'acqua" di Guillermo del Toro.

Il regista Guillermo del Toro con La Forma dell’acqua – The Shape of Water realizza la sua personale versione dark e “burtoniana” del classico “La bella e la bestia”. Una bizzarra storia d’amore “altra” che ha ricevuto 13 candidature all’Oscar vincendo 4 statuette: miglior film, regia, scenografia e colonna sonora.

"La forma dell’acqua" rappresenta una summa dell’immaginario di Del Toro e una nostalgica lettera d’amore al cinema con cui il regista è cresciuto e di cui si è avidamente nutrito. Del Toro confeziona una fiaba dark sulla diversità, un racconto romantico, toccante e a tratti crudele sull’essere diversi, sulla solitudine che spesso ne deriva e sulla ricerca di un barlume di felicità in una vita grigia.

Al centro della storia una sorprendente creatura anfibia vittima di esperimenti in un laboratorio governativo che viene salvata da una mite donna delle pulizie affetta da mutismo, diversità e solitudine si riveleranno complementari dando vita ad una sorprendente ed improbabile storia d'amore.

All'international Toy Fair di New York è stata presentata una nuova action figure di NECA basata sul personaggio dell'Uomo Anfibio interpretato da Doug Jones nel film di Guillermo del Toro.

The Shape of Water Amphibian Man Figure: "La collaborazione di NECA con il famoso regista Guillermo Del Toro porta in scena personaggi selezionati dei film di Del Toro in formato action figure premium con elementi aggiuntivi deluxe. Dall'acclamato film "La forma dell'acqua - The Shape of Water", l'Uomo Anfibio ha un'altezza di circa 20 cm è super-posabile e viene fornito con catene rimovibili, testa intercambiabile e una base display".

Trovate l'action figure dell'Amphibian Man disponibile in pre-ordine QUI.