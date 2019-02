Figli di sangue e ossa, Rick Famuyiwa adatta la graphic novel

Di Federico Boni venerdì 22 febbraio 2019

La Fox pianifica la trilogia cinematografica tratta da Figli di sangue e ossa.

Rick Famuyiwa, regista di Dope - Follia e riscatto, adatterà per il grande schermo Figli di sangue e ossa, graphic novel di Tomi Adeyemi pubblicata in Italia da Rizzoli. Sarà la Fox a portare in sala l'acclamato bestseller del New York Times. Parola dell'Hollywood Reporter.

La trama? Un tempo i maji, dalla pelle d'ebano e i capelli candidi, erano una stirpe venerata nelle lussureggianti terre di Orïsha. Ma non appena il loro legame con gli dei si spezzò e la magia scomparve, lo spietato re Saran ne approfittò per trucidarli. Zélie, che non dimentica la notte in cui vide le guardie di palazzo impiccare sua madre a un albero del giardino, ora sente giunto il momento di rivendicare l'eredità degli antenati. Al suo fianco c'è il fratello Tzain, pronto a tutto pur di proteggerla, e quando la loro strada incrocia quella dei figli del re si produce una strana alchimia tra loro. Ha inizio così un viaggio epico per cercare di riconquistare la magia, attraverso una terra stupefacente e pericolosa, dove si aggirano le leopardere delle nevi e dove gli spiriti vendicatori sono in agguato nell'acqua. Un'esperienza umana che non risparmia nessuno, in un turbine di amore e tradimento, violenza e coraggio. Nella speranza di ridare voce a un popolo che era stato messo a tacere.

Il venticinquenne autore nigeriano-americano ha sbancato al debutto in libreria, con il primo capitolo di una trilogia annunciata.

Fonte: Comingsoon.net