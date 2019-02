Poms: trailer e poster della commedia con Diane Keaton e Pam Grier

Di Pietro Ferraro venerdì 22 febbraio 2019

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili trailer e poster della commedia Poms che segue un gruppo di donne in una casa di riposo, interpretate da Diane Keaton, Jacki Weaver, Pam Grier e Rhea Perlman, che decidono che è il momento di inseguire i sogni di cheerleader che sono sfuggiti loro in gioventù.

"Poms" segue Martha (interpretata da Diane Keaton), una donna che si trasferisce in una comunità di pensionati e organizza una squadra di cheerleader con le altre residenti, Sheryl (Jacki Weaver), Olive (Pam Grier) e Alice (Rhea Perlman), dimostrando che non è mai troppo tardi per seguire i tuoi sogni.

Il cast del film è completato da Celia Weston, Phyllis Somerville, Charli Tahan, Alisha Boe e Bruce McGill. Zara Hayes al suo debutto in un lungometraggio dirige da una sceneggiatura dell'esordiente Shane Atkinson. I produttori sono Kelly McCormick (Atomica Bionda); Alex Saks (Book Club); Andy Evans di Mad Films, Ade Shannon, Celyn Jones, Sean Marley e Rose Ganguzza. Keaton, Sierra / Affinity, Nick Meyer & Marc Schaberg, e Will Greenfield sono produttori esecutivi.

Zara Hayes è nota soprattutto per il suo lavoro nel documentario, la regista ha diretto tre episodi di Dian Fossey: Secrets in the Mist e il documentario televisivo The Legend of Billie Jean King: Battle of the Sexes.

"Poms debutta" nei cinema americani il 10 maggio 2019.

Fonte: Comingsoon.net