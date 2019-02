Space Jam 2 ha una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 22 febbraio 2019

LeBron James protagonista assoluto di Space Jam 2.

E data fu. La Warner Bros. ha annunciato l'uscita in sala di Space Jam 2, in arrivo il prossimo 16 luglio 2021. La pellicola uscirà tra Indiana Jones 5 (9 luglio) e Mission: Impossible 7 (23 luglio).

Al posto di Michael Jordan, protagonista del primo film, spazio alla stella NBA LeBron James, con Ryan Coogler, regista di Black Panther, produttore e Terence Nance alla regia. Uscito nel 1996, Space Jam divenne campione d'incassi con 230,418,342 dollari. All'epoca gli alieni invasero il mondo dei Tunes, personaggi dei cartoni animati della Warner. Solo con l'aiuto di Michael Jordan, riuscirono a sconfiggere gli invasori in una partita di basket.

La Warner ha inoltre anticipato l'uscita di Annabelle 3, che arriverà il 28 giugno di quest'anno, e l'attesissimo Godzilla vs Kong. Il film non uscirà più il 22 maggio 2020 bensì il 13 marzo 2020, a 7 giorni dalla release Fox di Gambit, in realtà in odore di cancellazione visti gli enormi problemi produttivi riscontrati nell'ultimo anno. Si attende solo l'ufficialità da parte della major.