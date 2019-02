The Kid: trailer del film su "Billy the Kid" con Chris Pratt e Ethan Hawke

Di Pietro Ferraro venerdì 22 febbraio 2019

The Kid: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film western di Vincent D'Onofrio nei cinema americani dall'8 marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Ancora un western sul grande schermo che riunisce tre protagonisti del recente remake I magnifici 7: Chris Pratt, Ethan Hawke e Vincent D'Onofrio. Lionsgate ha reso disponibile un primo trailer di The Kid, un nuovo western che rievoca le gesta del famigerato fuorilegge Billy the Kid.

Questo nuovo film, che rivisita la vecchia leggenda, vede alla regia Vincent D'Onofrio e nel cast Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2) nei panni di Billy the Kid, Ethan Hawke in quelli di Pat Garrett diventato famoso per essere stato l'uomo che ha ucciso il famigerato fuorilegge e Chris Pratt che interpreta per la prima volta il ruolo di antagonista. Pratt ha utilizzato Twitter per esprimere tutto il suo entusiasmo per il film.

Ci siamo divertiti così tanto a girare questo western cazzuto chiamato The Kid diretto da Vincent D'Onofrio. Sono così orgoglioso di far parte di questo film in cui interpreto un SOB [Son of a Bitch] davvero malato. Guardatelo per vedere me, Vince, Ethan e alcuni altri attori di Mag7. Da non perdere nei cinema l'8 marzo!!

Il vero Billy the Kid alias Henry McCarty, visse a metà del 1800 e morì alla giovane età di 21 anni. Nella sua breve vita uccise otto uomini e divenne uno dei personaggi più importanti del vecchio West.

"The Kid" è incentrato su un ragazzo, Rio (Jake Schur), costretto ad una corsa contro il tempo nel tentativo di salvare sua sorella (Leila George) dal loro zio malvagio (Chris Pratt). Lungo la strada incrocia lo sceriffo Pat Garrett (Ethan Hawke), che sta cercando il famigerato fuorilegge Billy the Kid (Dane DeHaan). Rio si ritrova sempre più coinvolto nelle vite di queste due leggendarie figure nell'ultimo anno della vita di Billy the Kid. Alla fine Rio è costretto a scegliere quale tipo di uomo sarà: un fuorilegge o un uomo valoroso.

Vincent D'Onofrio, attore noto per ruoli in Daredevil, Full Metal Jacket, Jurassic World e molti altri film, è alla sua seconda prova dietro la macchina da presa dopo aver diretto Don't Go in the Woods (2010). La sceneggiatura di "The Kid" proviene da Andrew Lanham (Il castello di vetro). "The Kid" uscirà nelle sale americane l'8 marzo.

Fonte: Collider