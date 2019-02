Transformers / Ghostbusters: annunciato il crossover a fumetti per il 35° anniversario

Di Pietro Ferraro venerdì 22 febbraio 2019

IDW Publishing annuncia il crossover a fumetti "Transformers / Ghostbusters" per celebrare il 35° anniversario dei due franchise.

Persino i robot in incognito possono diventare dei fantasmi. Quest'anno segna il 35° anniversario di Transformers e Ghostbusters. Quest'anno i fan degli Acchiappafantasmi potranno godere dell'annunciato "Ghostbusters Fan Fest" (Culver City, California 7-8 giugno), e ora i fan di entrambi i franchise fruiranno di una nuova miniserie crossover a fumetti dal titolo Transformers / Ghostbusters che verrà presentata in anteprima questo giugno da IDW Publishing.

IDW Publishing annuncia con orgoglio che i due amati franchise si uniranno per un'eccentrica avventura fuori dal mondo in "Transformers / Ghostbusters", una miniserie a fumetti che debutterà a giugno.

Nel primo capitolo del fumetto, "Ghost of Cybertron", gli Autobot - dopo essere fuggiti dalla guerra che ha distrutto il loro pianeta natale - tracciano un segnale Cybertroniano vagante diretto verso il pianeta Terra. Indagando sulla fonte ultraterrena, i robot in incognito si troveranno faccia a faccia con i famosi professionisti della ricerca paranormale e dell'eliminazione fantasmi: Venkman, Spengler, Stantz e Zeddmore!

"Se sei turbato da strani rumori nel cuore della notte, o se tu o qualcuno della tua famiglia avete visto un Decepticon nel seminterrato o nella soffitta, non aspettare un altro minuto: questa è la serie di crossover che fa per te" afferma Michael Kelly, Vice Presidente Global Publishing di Hasbro

Scritti e illustrati dal team creativo dei fan di "Ghostbusters" Erik Burnham, Dan Schoening e Luis Antonio Delgado, "Transformers / Ghostbusters" coprirà cinque tematiche piene di paura, con le copertine alternative del primo numero che presentano i talenti artistici di Dan Schoening , Paulina Ganucheau, Nick Roche e Alex Milne.

"Ghostbusters" ha condiviso una relazione lunga e di successo con IDW Publishing", afferma Jamie Stevens, Vicepresidente esecutivo di Worldwide Consumer Products per Sony Pictures Entertainment. "Siamo felici di continuare le nostre avventure a fumetti di Ghostbusters al fianco di Hasbro e del loro straordinario marchio Transformers con questo evento crossover unico nel suo genere che celebra i nostri anniversari condivisi di 35 anni".

La notizia del fumetto crossover arriva in concomitanza con l'annuncio di Ectrotron, un nuovo modello di Transformers ispirato all'iconica automobile Ecto-1 degli Acchiappafantasmi, e quanto sembra i fan di Ghostbusters per questo 35° anniversario dovranno attendersi molte sorprese ancora da svelare.

"Il 1984 è stato un cambiamento sismico per l'intrattenimento, l'anno in cui sono stati lanciati Transformers e Ghostbusters", afferma John Barber capo redattore IDW. "Allora un piccolo John Barber era lì per Transformers e un po' spaventato da Ghostbusters - ma ora, sono un po' più coraggioso e non vedo l'ora di vedere i due mondi entrare in collisione. Seriamente, è incredibile pensare che questi personaggi sarebbero stati così vivi e rilevanti nel 2019...e che si uniranno in un modo inedito proprio qui alla IDW!".

Fonte: SlashFilm