Dragged Across Concrete: trailer del crime-thriller con Mel Gibson e Vince Vaughn

Di Pietro Ferraro sabato 23 febbraio 2019

Dragged Across Concrete: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione con Mel Gibson e Vince Vaughn nei cinema americani dal 22 marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un trailer e un poster di Dragged Across Concrete, il nuovo film del regista S. Craig Zahler, noto per il suo esordio con il cannibal-western Bone Tomahawk. Zahler dirige un improbabile duo composto da Mel Gibson e Vince Vaughn che interpretano un paio di poliziotti sporchi che sperano di fare il grande colpo che gli garantirà un pensionamento da nababbi. Gibson interpreta un vecchio poliziotto che ha perso un po' il tocco, mentre Vaughn è il il suo partner, entrambi pensando al futuro stanno ponderando l'idea di passare dalla parte sbagliata della legge.

"Dragged Across Concrete" si concentra su due agenti di polizia che vengono sospesi dopo che un video che li mostra utilizzare metodi violenti viene fatto trapelare ai media. Con le loro carriere finite e nessun altra fonte di guadagno, i due agenti frustrati si riciclano nel mondo criminale, trovando alla fine più di quanto si aspettassero ad attenderli nell'oscurità. Il cast comprende anche Tory Kittles (True Detective), Michael Jai White (Black Dynamite), Jennifer Carpenter (Dexter), Laurie Holden (The Walking Dead), Fred Melamed (A Serious Man), Thomas Kretschmann (Avengers: Age of Ultron) e Don Johnson (Django Unchained).

Per Vince Vaughn "Dragged Across Concrete" segna la seconda collaborazione con S. Craig Zahler. I due hanno già collaborato al brutale e sorprendentemente "pulp" Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi del 2017. Vaughn dopo una lunga carriera come attore di commedie si è cimentato anche in ruoli ad alto tasso drammatico recitando nel film di guerra La battaglia di Hacksaw Ridge e nella seconda stagione di True Detective. Per quanto riguarda Mel Gibson l'ultimo ruolo è stato nel sequel comedy Daddy's Home 2, ma ricordiamo anche un paio di precedenti incursioni di stampo "crime" con Viaggio in paradiso e più recentemente in Blood Father. Gibson sarà anche nel dramma biografico Il professore e il pazzo che arriverà nei cinema italiani il prossimo 21 marzo.

"Dragged Across Concrete" debutta nei cinema americani il 22 marzo.

Fonte: Collider