César 2019, i vincitori: trionfa L'Affido di Xavier Legrand (e la Mostra del Cinema di Venezia)

Di Federico Boni sabato 23 febbraio 2019

Assegnati gli Oscar del cinema francese. Trionfano i film visti alle ultime due Mostre del Cinema di Venezia.

Venezia 2017, Jusqu'à la garde di Xavier Legrand: Recensione in Anteprima Un divorzio con custodia congiunta si trasforma in una separazione a tinte horror in Jusqu'à la garde di Xavier Legrand. Leone d'argento per la miglior regia alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, L'Affido di Xavier Legrand ha trionfato ai César, premi Oscar del cinema francese.

Candidato a 10 premi, 'Jusqu’à la garde' ha vinto 4 riconoscimenti, compresi quello per la miglior attrice (Léa Drucker), la miglior sceneggiatura originale e il miglior montaggio. Ma al fianco dell'esordiente Legrand troviamo I fratelli Sisters di Jacques Audiard, visto alla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con altri 4 premi. Miglior regia (il 3° Cèsar per Audiard), migliore scenografia, miglior sonoro e fotografia. Con le ultime 2 edizioni, il Lido ha stracciato Cannes persino in 'casa sua'. Alex Lutz per Guy è stato incoronato miglior attore, con Karin Viard miglior attrice non protagonista per 7 uomini a mollo e Philippe Katerine miglior attore non protagonista per Le Grand Bain.

Benissimo Shéhérazade di Jean-Bernard Marlin, eletto miglior opera prima e in trionfo grazie ai suoi due attori emergenti, Kenza Fortas e Dylan Robert, mentre Un affare di famiglia è stato incoronato miglior film straniero. Non ce l'ha fatta il nostro Andrea Pallaoro, in corsa con Hannah, così come Miléna Canonero, candidata per i costumi de Les frères Sisters ma battuta da Pierre-Jean Larroque con Mademoiselle de Joncquières.

César 2019 i vincitori

Jusqu’à la garde

MIGLIOR REGIA

Jacques Audiard, Les Frères Sisters

MIGLIOR ATTRICE

Léa Drucker, Jusqu’à la garde

MIGLIOR ATTORE

Alex Lutz, Guy

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Karin Viard, Les chatouilles

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Philippe Katerine, Le grand bain

MIGLIOR OPERA PRIMA

Shéhérazade di Jean-Bernard Marlin

MIGLIOR FILM STRANIERO

Un affare di famiglia

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Ni juge ni soumise

MIGLIOR ADATTAMENTO

André Bescond e Eric Métayer per Les Chatouilles



MIGLIOR FOTOGRAFIA

Les frères Sister



MIGLIORI COSTUMI

Pierre-Jean Larroque, Mademoiselle de Joncquières

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Les frères Sisters