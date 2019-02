Independent Spirit Awards 2019, i vincitori - trionfa Se la strada potesse parlare

Di Federico Boni domenica 24 febbraio 2019

Il cane di Glenn Close vero protagonista agli Independent Spirit Awards 2019.

A 24 ore dagli Oscar sono stati ufficializzati gli Independent Spirit Awards 2019, arrivati alla loro 34esima edizione, premi cinematografici statunitensi assegnati al cinema indipendente. In trionfo If Beale Street Could Talk di Barry Jenkins, visto alla Festa del Cinema di Roma, eletto miglior film dell'anno. Jenkins ha conquistato anche il riconoscimento per la miglior regia, mentre Regina King, in decollo verso gli Oscar, quello per la miglior attrice non protagonista.

Roma 2018, Se la strada potesse parlare: Recensione del film di Barry Jenkins Il regista di Moonlight torna al cinema con una storia d'amore e ingiustizia emotivamente travolgente. Copia originale ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura, con Eighth Grade miglior sceneggiatura al debutto per Bo Burnham, mentre Ethan Hawke e Glenn Close sono stati eletti migliori attori dell'anno, grazie a First Reformed e The Wife. L'attrice, strepitosa, si è presentata sul palco con il suo amatissimo cane. Miglior attore non protagonista il grandioso Richard E. Grant di Copia Originale, con Sorry to Bother You miglior opera prima e Roma di Alfonso Cuaron miglior film non in lingua inglese. Premiato anche Suspiria di Luca Guadagnino, grazie alla fotografia di Sayombhu Mukdeeprom e al Miglior Cast Corale, mentre il premio per il miglior montaggio è andato a You Were Never Really Here e quello per il miglior documentario a 'Won’t You Be My Neighbor?'.

Lo scorso anno vinse a sorpresa Scappa - Get Out, poi premio Oscar per lo script, mentre nel 2017 trionfò sempre Barry Jenkins con Moonlight, poi premio Oscar. Nelle ultime sette edizioni, chi ha vinto l'Independent Spirit Award ha successivamente vinto anche l'Oscar più ambito. Evento che in questo caso non si potrà ripetere, visto e considerato che If Beale Street Could Talk non è rientrato tra i migliori film dell'anno Academy.

Independent Spirit Awards 2019 i vincitori

If Beale Street Could Talk



MIGLIORE OPERA PRIMA

Sorry to Bother You

MIGLIOR REGISTA

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Nicole Holofcener & Jeff Whitty, Can You Ever Forgive Me?

MIGLIOR SCENEGGIATURA D’ESORDIO

Bo Burnham, Eighth Grade

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Ethan Hawke, First Reformed

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Glenn Close, The Wife

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Regina King, IF Beale Street Could Talk

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Won’t You Be My Neighbor?

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Roma (Messico)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Sayombhu Mukdeeprom, Suspiria

MIGLIOR MONTAGGIO

Joe Bini, You Were Never Really Here

JOHN CASSAVETES AWARD (Miglior Film sotto i 500 mila dollari)

En el Septimo Dia

ROBERT ALTMAN AWARD (Miglior Cast Corale)

Suspiria

PRODUCERS AWARD

Shrihari Sathe

SOMEONE TO WATCH AWARD

Alex Moratto, Sócrates

TRUER THAN FICTION AWARD

Bing Liu, Minding the Gap