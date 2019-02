Oscar 2019 in diretta su Cineblog

Di Federico Boni domenica 24 febbraio 2019

Su Sky, in chiaro su Tv 8 e in liveblogging su Cineblog. E' la notte degli Oscar 2019!

Oscar 2019, i nostri pronostici - chi vincerà? La notte degli Oscar 2019 si avvicina, e allora perché non provare a sbilanciarci? E' finalmente tutto pronto. La notte delle notti diverrà realtà tra poche ore, con il tappeto rosso più ambito di Hollywood chiamato ad accogliere il meglio del cinema internazionale. Gli Oscar 2019, arrivati alla loro 91ª edizione, verranno assegnati questa notte, con Cineblog che come tradizione seguirà la diretta in liveblogging.

Roma di Alfonso Cuarón e La favorita di Yorgos Lanthimos primeggiano tra i nominati con 10 candidature a testa, seguiti da A Star Is Born e Vice - L'uomo nell'ombra con 8 candidature ciascuno. Ma è Green Book di Peter Farrelly, tra i 4 contendenti più nominati, che potrebbe alla fine spuntarla.

Su Sky Cinema Oscar (canale 304 di Sky), a partire dalle ore 22.50 prenderà vita la diretta condotta da Francesco Castelnuovo e Gianni Canova. Al loro fianco Denise Negri, Michela Andreozzi, Elena Di Ciocco e Margareth Madé. Per chi non ha Sky, fortunatamente, cerimonia in chiaro su TV8, a partire dalle ore 23.40. Verso le 02:00 di notte, al termine del lunghissimo e affollatissimo red carpet, la cerimonia di premiazione, dopo 30 anni per la prima volta senza un conduttore 'fisso', da seguire tutti insieme appassionatamente. A più tardi!