Star Wars 9: J.J. Abrams parla de "Gli Ultimi Jedi" e il ritorno di Lando

Di Pietro Ferraro lunedì 25 febbraio 2019

J.J. Abrams parla di "Star Wars 9", di cosa pensa de "Gli Ultimi Jedi" e del ritorno dell'originale Lando Calrissian.

J.J. Abrams in più di un occasione ha tenuto a precisare che la reazione a "Gli Ultimi Jedi" e le polemiche che hanno coinvolto il film di Rian Johnson non hanno influenzato in alcun modo la realizzazione di Star Wars 9. Ora Abrams è tornato a parlare in un'intervista della sua visione dell'ultima trilogia e di come sono state tirate le fila affinché tutto funzioni insieme.

Penso che ogni film costituisca un film a se, e ovviamente questa è una trilogia. Abbiamo portato a quel film tutta la passione e il duro lavoro di cui siamo capaci a prescindere da ogni cosa. Quindi penso, sai, penso che la storia parli per se. Sono molto impaziente che lo vediate.

Ovviamente, J.J. Abrams non è stato in grado di rivelare nulla di specifico su "Star Wars 9", ma ha parlato di quanto lui e la troupe abbiano lavorato in sintonia con Billy Dee Williams. L'attore è tornato per la gioia dei fan a vestire i panni di Lando Calrissian per l'ultimo episodio della trilogia. Anche Abrams, confermando il suo essere un fan a tutti gli effetti, ha espresso il suo entusiasmo per questo ritorno.

Devo dirtelo, ho un tale incredibile rispetto per lui. E' stato meraviglioso...Aveva quell'aura attorno a lui, è davvero un uomo incredibile e un attore incredibile.

J.J. Abrams si è preso l'onere di riunire un fandom diviso da "Gli Ultimi Jedi", la pressione è molta, ma il regista è fiducioso che "Star Wars 9" riporti un po' di pace nell'iconica "galassia lontana lontana", e ha ribadito che non vede l'ora che tutti vedano quello che sono riusciti a fare con l'epilogo della saga Skywalker. Quando gli è stata chiesta una parola per descrivere il film in uscita, Abrams si è bloccato per un momento prima di rivelare finalmente la parola che spera che i fan dicano dopo averlo guardato per la prima volta.

Ci sono molte parole che tutti speriamo di sentir dire...e ovviamente la più grande, la più importante ritengo sia soddisfatto.

"Star Wars 9" ha da poco ultimato le riprese e i fan sperano che un trailer e un titolo ufficiali arrivino a breve. J.J. Abrams non ha potuto fornire alcuna informazione su questi argomenti, ma ci potrebbero essere rivelazioni all'evento Star Wars Celebration che si terrà ad aprile e in occasione dello Star Wars Day (4 maggio).

Fonte: Entertainment Tonight