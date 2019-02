Box Office Italia, 10 giorni senza mamma si conferma in testa - male Modalità Aereo

Di Federico Boni lunedì 25 febbraio 2019

Debutto deludente per The Lego Movie 2. Non lasciano il segno le new entry.

Box Office Usa, debutto da 58 milioni per Dragon Trainer 3 Alita: Battle Angel primo vero flop del 2019. La vera sorpresa di questo inizio 2019. 10 giorni senza mamma continua a dominare il botteghino italiano, al suo 3° fine settimana di programmazione, con 6 milioni di euro totali incassati fino ad oggi. La commedia Medusa ha nuovamente battuto The Mule di Clint Eastwood, arrivato ad un niente dai 5 milioni e mezzo, mentre ha debuttato con solo 857.558 euro The Lego Movie 2. Male in quarta posizione Fausto Brizzi, tornato al cinema con Modalità Aereo.

782.358 euro al debutto in 441 sale per la commedia 01, per un Brizzi che mai era partito tanto 'lento' con un suo film. Quinta piazza e miglior media della Top10 per Un uomo tranquillo, debuttante con 774.903 euro in 4 giorni, seguito dai quasi 6 milioni di Green Book, pronto ora al decollo dopo il trionfo agli Oscar. Male, molto male Alita - Angelo della Battaglia, vicino ai 2 milioni, mentre La Paranza dei Bambini ha toccato quota 1.309.192 euro, Dragon Trainer 3 i 7 milioni totali e Rex - Un cucciolo a Palazzo i 742.103 euro.

Weekend ricco anche il prossimo grazie alle uscite di Dragon Ball Super: Broly - il Film, La Casa di Jack, Domani è un altro Giorno, The Vanishing, Croce e Delizia, Ancora auguri per la tua morte, Il miglior regalo e C'era una volta il Principe azzurro.