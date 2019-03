Il Gladiatore: in vendita la villa utilizzata nel film di Ridley Scott

E' in vendita la spettacolare tenuta di Massimo Decimo Meridio utilizzata nel film "Il gladiatore" di Ridley Scott.

Il gladiatore di Ridley Scott è uno dei film più amati in assoluto, che ha regalato ha trasformato Russell Crowe in un divo regaladogli il suo primo Oscar, sbancato il box-office con 460 milioni di dollari incassati nel mondo e collezionato un totale di 12 candidature all'Oscar con 5 statuette vinte: Miglior film, attore protagonista, costumi, sonoro ed effetti speciali.

Attualmente una delle due location utilizzate per le suggestive scene della casa di Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) è in vendita. Parliamo della tenuta dove Massimo vive con la moglie e il figlio e che poi immaginerà essere i tanto agognati Campi Elisi dove ricongiungersi con la sua famiglia dopo la morte. Si tratta di una tenuta immersa nel cuore della Val d’Orcia nell'incantevole campagna senese. In una scena del film il gladiatore Massimo, su richiesta dell’imperatore Marco Aurelio descrive questo suo luogo del cuore.

La casa è sulle colline di Trujillo, un posto molto semplice. Pietre rosa che si scaldano al sole, un orto che profuma di erbe di giorno e di gelsomino la notte. Oltre il cancello c’è un gigantesco pioppo, fichi, meli, peri … Il terreno, Marco, è nero, nero come i capelli di mia moglie; vigne sui declivi a sud e olivi su quelli a nord; cavallini che giocano con mio figlio che vuole essere uno di loro...

La tenuta immersa nel cuore della Val d’Orcia, arroccata in una posizione collinare che permette di avere viste mozzafiato sulla campagna toscana patrimonio dell’UNESCO, si trova a breve distanza da tutti i centri medievali della zona, tra cui Pienza, Montalcino, Montepulciano e Monticchiello. Come gli appassionati di cinema sapranno, il viale privato di cipressi fornisce l’accesso alla tenuta dove è presente lo storico casolare sviluppato su 3 piani per una totale superficie di 1300 metri quadrati, 17 ettari di terreno e un panorama unico nel suo genere. La proprietà presenta eccezionali dettagli architettonici toscani originali come la pietra medievale, le arcate, le colonne, i soffitti a volta, i pavimenti in cotto, le travi in legno a vista e gli elementi in travertino. La villa è circondata da 17 ettari di terreno, tra cui due dedicati all’uliveto.

Segnaliamo che a novembre 2018 è stato annunciato che Paramount Pictures sta sviluppando un sequel de "Il Gladiatore" basato su Lucio Vero, figlio di Lucilla e nipote del Commodo di Joaquin Phoenix, con Scott a bordo come produttore e probabilmente regista e Peter Craig (Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 & 2) reclutato per la sceneggiatura.

