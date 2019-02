Escape Room 2, torna il regista Adam Robitel

Di Federico Boni martedì 26 febbraio 2019

Adam Robitel confermato alla regia di Escape Room 2.

Costato appena 9 milioni, Escape Room ha fatto felice la Sony, incassandone 119 in tutto il mondo. In uscita in Italia il prossimo 14 marzo, il thriller psicologico tornerà prossimamente al cinema con un sequel, nuovamente diretto da Adam Robitel. A darne notizia l'Hollywood Reporter. Confermati anche lo sceneggiatore Bragi F. Schut e il produttore Neal H. Moritz.

Protagonisti del primo capitolo sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti in un gioco pericoloso e sono costretti ad usare l'ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita. In palio, inizialmente, ci sono 10.000 dollari, se non fosse che la partita da giocare sia letteralmente 'mortale'. Sul set dell'originale Taylor Russell, Logan Miller, Tyler Labine, Deborah Ann Woll, Nik Dodani e Jay Ellis. Uscito nei cinema d'America a inizio gennaio, Escape Room ha subito sbalordito al debutto, con 18,238,172 dollari incassati in 3 giorni, per poi arrivare ai 56 milioni casalingho.

Trama del sequel sconosciuta ma release già annunciata: 17 aprile 2020.