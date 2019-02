Star Wars Always: l'intera saga narrata in un super trailer creato dall'attore Topher Grace

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 febbraio 2019

L'attore e fan di Star Wars Topher Grace ha condensato l'intera saga in un trailer di cinque minuti.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

L'attore Topher Grace, protagonista della sit-com That '70s Show e noto per il ruolo di Venom nello Spider-Man 3 di Sam Raimi ha realizzato un trailer che prende ogni singolo film della saga di Star Wars, anche gli spin-off Rogue One e Solo, e li condensa in un epico e suggestivo super trailer di cinque minuti che racchiude tutto ciò che abbiamo imparato ad amare dell'iconica "galassia lontana lontana". Un condensato di amore per l'iconica saga di George Lucas e dieci film usciti nel corso di oltre quarant'anni.

La storia di Topher Grace come fan di "Star Wars" lo ha visto realizzare nel 2012 Star Wars: Episodio III.5: The Editor Strikes Back, una rivisitazione in cui Grace rimontava e condensava l'intera trilogia prequel in un video di 85 minuti, video che ha fruito anche di un'unica proiezione in sala. Grace oltre ad essere un grande fan di "Star Wars" ha l'hobby di modificare/rivisitare cose solo per divertimento ed è per questo che è nato Star Wars: Always, questo nuovo video riesce a catturare l'intero presente narrativo dominante di ogni capitolo della saga, presentandolo in una veste che rende l'intero universo filmico di Lucas incredibilmente coeso. Si parte con "Una nuova speranza" e Obi-Wan che racconta a Luke dei vecchi tempi in cui i Jedi difendevano la galassia, prima di tornare ad un grande montaggio dalla trilogia prequel di George Lucas. Topher Grace è riuscito anche ad utilizzare alcune scene eliminate di "Una nuova speranza", il rende l'idea del lavoro svolto e della cura del dettaglio.

Ciò che stupisce del video è il modo in cui il lavoro di Grace rende coerente e coesa l'intera saga anche laddove le varie epoche di realizzazione dei film hanno creato delle notevoli differenze estetiche. Ad esempio impossibile da colmare l'estetica ipertecnologica infusa alla trilogia prequel da Lucas rispetto al look "vissuto" della trilogia originale, look quest'ultimo ripreso poi dai film dell'era Disney che hanno però a loro volta creato una narrazione a tratti frammentaria rispetto alle due trilogie precedenti. Ebbene Topher Grace è riuscito con un accorto montaggio e una certosina scelta di sequenze e dialoghi a dare al tutto una compattezza estetica e narrativa davvero impressionante.

Riuscirà l'imminente Star Wars IX di J.J. Abrams a tirare adeguatamente le fila della saga Skywalker, fornendo un degno epilogo e magari intervenendo su alcune controverse svolte narrative introdotte da Rian Johnson nel divisivo "Gli Ultimi Jedi"? Lo scopriremo il 18 dicembre, data di uscita italiana del capitolo conclusivo della nuova trilogia Disney/Lucasfilm. Nel frattempo godetevi questo trailer che sprizza "Forza" da ogni singolo fotogramma.

Fonte: Screenrant