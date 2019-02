Hotel Transylvania 4 ha una data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 27 febbraio 2019

Dopo il boom del 3° capitolo, arriva anche Hotel Transylvania 4.

Dopo i 528,583,774 dollari incassati in tutto il mondo dal 3° capitolo, campione d'incassi anche in Italia con 12.254.383 euro e quasi 2 milioni di spettatori paganti, la Sony ha annunciato la data d'uscita del 4° capitolo di Hotel Transylvania.

Con sorpresa. Hotel Transylvania 4 uscirà infatti il 22 dicembre del 2021. I precedenti tre episodi erano sempre usciti tra luglio e settembre. Quel giorno il lungometraggio animato sfiderà l'attesissimo Wicked della Universal, e a meno di una settimana dall'uscita di Avatar 3, che sarà in sala il 17 dicembre del 2021. Non è ufficiale, ma è facile immaginare che Genndy Tartakovsky, regista dei primi tre capitoli, tornerà dietro la macchina da presa. Confermatissimo anche Adam Sandler, in inglese doppiatore del conte Dracula.

Il franchise Hotel Transylvania ha fruttato ben 1 miliardo e 361.8 milioni di dollari alla Sony Animation, domenica scorsa in trionfo agli Oscar grazie alla statuetta conquistata da Spider-Man: Un nuovo Universo.

Fonte: HollywoodReporter