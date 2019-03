Un viaggio indimenticabile: trailer italiano del remake con Nick Nolte e Matt Dillon

Di Pietro Ferraro lunedì 18 marzo 2019

Un viaggio indimenticabile: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Til Schweiger nei cinema italiani dal 21 marzo 2019.

Il 21 marzo arriva nelle sale italiane, con Warner Bros., il dramma Un viaggio indimenticabile (Head Full of Honey) interpretato dal pluri-nominato all’Oscar Nick Nolte nei panni di Amadeus, un uomo da poco rimasto vedovo la cui forte personalità, il fascino e il senso dell’umorismo non sono sufficienti a mascherare i devastanti sintomi dell’Alzheimer. Scritto e diretto dall’acclamato attore e cineasta tedesco Til Schweiger, e basato sul suo precedente film tedesco di successo, questo commovente dramma generazionale segna il debutto alla regia di Schweiger in lingua inglese.

La trama ufficiale:





Non essendo più in grado di vivere da solo, Amadeus a malincuore si trasferisce dal figlio Nick (il candidato all’Oscar Matt Dillon) che vive con la moglie Sarah (Emily Mortimer) – una coppia che ha a che fare con i propri problemi – e la loro vivace figlioletta di 10 anni, Tilda (l’esordiente Sophia Lane Nolte), alle porte di Londra. Lì, nonostante lo sconvolgimento e il caos che derivano dall’arrivo di Amadeus in un clima familiare già teso, tra il nonno e la nipotina si instaura un legame speciale. La pazienza e l’affetto di Tilda per Amadeus diventano il suo più forte legame con la vita e la persona che era. Quando Amadeus esprime il profondo desiderio di rivisitare i luoghi dei suoi ricordi più belli, Tilda prende una decisione coraggiosa. Sfuggendo ai suoi genitori, lo accompagna in un imprevedibile viaggio a Venezia, che trasformerà non solo le loro vite, ma l’intera famiglia.

“Un viaggio indimenticabile” ha come protagonisti anche Jacqueline Bisset e Greta Scacchi, così come Eric Roberts, Julian Ovenden, Til Schweiger, Jake Weber, Joplin Sibtain, Claire Forlani, Emily Cox, Costa Ronin, Max Befort, Toni Garrn, Leigh Gill, Anna-Lea Mende, Alistair Brammer, Rossano Rubicondi, Giampiero Judica, Dominic Coleman, Simone Spinazzè, Luca Ribezzo, e Jo Ashe.

La sceneggiatura è di Til Schweiger, Lo Malinke e Jojo Moyes, basata sul film “Honig im Kopf”, scritto da Hilly Martinek e Til Schweiger, e diretto da Schweiger. “Un viaggio indimenticabile” è prodotto da Schweiger e Christian Specht, con Kimberly Hines in veste di produttore esecutivo.

Il team di realizzatori include René Richter come direttore della fotografia; Isabel von Forster come scenografa; Christoph Strothjohan e Til Schweiger come montatori, e Metin Misdik come costumista. La musica è composta da Martin Todsharow, e da Diego con Nora e Lionel Baldenweg.