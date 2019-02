Cabal: nuova action figure NECA del Dr. Decker di David Cronenberg

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 febbraio 2019

NECA annuncia una nuova action figure ispirata al Dr. Decker interpretato da David Cronenberg nell'horror "Cabal".

Dopo il memorabile Hellraiser lo scrittore Clive Barker passa per la seconda volta dietro la macchina da presa per adattare un altro suo racconto, Cabal aka Nightbreed, pellicola del 1990 che vede collaborare Clive Barker e il regista David Cronenberg, quest'ultimo in veste di attore e per la prima volta in un ruolo di primo piano anziché un cameo.

"Cabal" narra le vicissitudini del giovane Aaron boone (Craig Sheffer), ossessionato da incubi ricorrenti e dalla leggenda di una misteriosa città popolata da mostri, Midian, il cui ingresso è celato in un antico cimitero. I suoi sogni sono popolati da mostruose creature che sembrano volergli indicare l’ingresso della città, Boone si sente parte di quel mondo e farà di tutto per trovarne l’ubicazione. Nel frattempo un serial killer semina cadaveri in città mentre Boone scopre che è in realtà il suo psichiatra, il Dr. Decker (David Croneberg), l’autore degli efferati omicidi. Sarà proprio quest’ultimo che seguendo le indicazioni oniriche del ragazzo raggiungerà la citta di Midian con l’intento di incastrare Boone per gli omicidi e al contempo distruggere tutta la popolazione dell'antica e mitica città sotterranea.

"Cabal" ha rappresentato un audace tentativo di Barker di portare sul grande schermo una mitologia horror di stampo epico. Al contrario di "Hellraiser" che viveva di mostruosità più intime e di dimensioni infernali di stampo "domestico" con accessi in soffitte abbandonate e maleodoranti, in "Cabal" Barker esplora invece la maestosità di un limbo infernale e allestisce un visionario omaggio al mondo dei freak, puntando il dito sulle deformità psicologiche e morali dell’uomo, ben più pericolose e terrificanti di quelle dei mostruosi cittadini di Midian.

Purtroppo "Cabal" si rivelerà un film troppo ambizioso rispetto ai mezzi a disposizione. Barker aveva intenzione di girare Il via col vento del genere horror, come lui stesso aveva definito all’inizio questo progetto, una piccola grande opera che cela nel suo essere irrimediabilmente imperfetta il suo maggior fascino.

NECA che ha sempre un occhio di riguardo per i fan del genere horror annuncia una nuova action figure ispirata proprio al "Cabal" di Clive Barker, ma invece della tribù di freak di Midian, la nuova figure da 20 cm ritrae il serial killer Decker di David Cronenberg con indosso una delle maschere più inquietanti di sempre. La figure è munita di abiti in tessuto e come accessorio una valigetta con una selezione delle armi da taglio che Decker ama collezionare e naturalmente usare sulle sue vittime.

