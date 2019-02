Aquaman 2, annunciata la data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 27 febbraio 2019

C'è da trovare un regista, ma nell'attesa la Warner corre spedita verso Aquaman 2.

The Trench, arriva lo spin-off horror di Aquaman Le mostruose creature marine viste in Aquaman avranno un film tutto loro. Non c'è davvero tempo da perdere. Entrato nella Storia dei cinecomic DC grazie al più alto incasso di sempre (1,138,890,756 dollari), Aquaman andrà incontro ad un sequel nel 2022. Anzi, a voler essere precisi il 16 dicembre del 2022. Ad annunciarne la release Deadline. Quel giorno uscirà anche un live-action Disney al momento senza titolo, seguito pochi giorni dopo da un film animato della Illumination.

In cabina di sceneggiatura David Leslie Johnson-McGoldrick, già autore del primo capitolo, con James Wan e Peter Safran produttori esecutivi. Difficile, ma non impossibile, che Wan torni anche dietro la macchina da presa. Lo studios ha immediatamente sfruttato il successo a cui è andato incontro il primo capitolo, affidando a Noah Gardner e Aidan Fitzgerald il compito di sceneggiare uno spin-off horror, a budget più ridotto, interamente dedicato ai mostruosi Trench.

Ovviamente confermatissimo Jason Momoa, affiancato da Amber Heard. Prima di Aquaman 2 usciranno Shazam! (5 aprile 2019), Birds of Prey (7 febbraio 2020), Wonder Woman 1984 (5 giugno 2020), The Batman (25 giugno 2021) e The Suicide Squad (6 agosto 2021).