Stasera in tv: "Sleepless - Il Giustiziere" su Rai 3

Rai 3 stasera propone "Sleepless - Il Giustiziere", crime-thriller del 2017 diretto da Baran bo Odar e interpretato da Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Scoot McNairy e Dermot Mulroney.

Cast e personaggi

Jamie Foxx: Vincent Downs

Michelle Monaghan: Jennifer Bryant

Scoot McNairy: Rob Novak

Dermot Mulroney: Stanley Rubino

David Harbour: Doug Dennison

Tip "T.I." Harris: Sean Cass

Gabrielle Union: Dena Smith

Octavius J. Johnson: Thomas Downs

Sala Baker: Benik

Doppiatori italiani

Roberto Draghetti: Vincent Downs

Domitilla D'Amico: Jennifer Bryant

Simone D'Andrea: Rob Novak

Massimo Rossi: Stanley Rubino

Massimo De Ambrosis: Doug Dennison

Simone Crisari: Sean Cass

Laura Lenghi: Dena Smith

Alex Polidori: Thomas





Trama e recensione

Vincent Downs (il Premio Oscar Jamie Foxx), tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l'ira di due boss criminali. Uno di questi, Stan Rubino (Dermot Mulroney), fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent (Octavius J. Johnson), promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent inizierà così una corsa contro il tempo per salvarlo.





Note di produzione - Le scene di azione

Per coreografare le ipercinetiche sequenze di lotta di Sleepless – Il giustiziere, i produttori hanno contattato il leggendario coordinatore degli stunt di Hollywood Jeff Imada, i cui crediti includono Fight Club, Hanna, Iron Man 2 e la nuova serie televisiva Preacher. Imada, maestro di Jeet Kune Do, Shaolin Kung Fu, Taekwondo, Karate, Kendo e di boxe, ha portato tutte le sue abilità sul set del film per far rimanere a bocca aperta il pubblico durante la scena tra Foxx/Vincent e lo scagnozzo di Rubino, McFerrin, interpretato da Tim Connolly. Già al secondo posto nella classifica mondiale di Tae Kwon Do e membro di lunga data del Training Olympic Center degli Stati Uniti, Imada ricorda che Connolly attacca Foxx nella cucina del casinò con una raffica di mosse fulminee e con un armamentario di coltelli.

Per la sequenza della cucina, Bo ha voluto posizionare la telecamera Phantom ad alta velocità su un montacarichi, così si vede la farina e cose di questo tipo che volano nell’aria a rallentatore. Abbiamo voluto che i personaggi utilizzassero coltelli, elettrodomestici da cucina, utensili, pentole e padelle, in pratica qualsiasi oggetto all'interno di questo ambiente che potesse essere usato come arma da combattimento o da difesa.

Dopo aver allenato Foxx nelle arti marziali miste per due mesi prima della produzione, Imada è rimasto profondamente impressionato dall’atleticità dell'attore.

Fisicamente, Jamie è per lo più ambidestro, e ha una capacità di ricordare le mosse davvero impressionante.

Da parte sua, Foxx ha apprezzato il rigoroso regime impostogli da Imada.

Ho dovuto imparare i diversi elementi che si utilizzano per eseguire le scene di azione di un certo livello. È stato davvero stimolante perché Jeff era assolutamente fantastico quando si trattava di tenermi pronto per l’azione.

Pur essendosi allenato, Foxx ricorda con un sorriso che in realtà non era abbastanza preparato per l’estenuante sequenza del combattimento in cucina.

Pensavo di essere pronto. Ma dopo che Bo ha girato la scena tre o quattro volte, ho detto, Hey, dove sono le controfigure? Mettetele a lavorare! È stato divertente ma sicuramente stancante e spossante. Se sei stanco e perdi una mossa, ti ritrovi il naso pieno di pugni.





Curiosità



Il film è un remake del film franco-belga Notte Bianca (2011).



Il titolo originale del film era Black Taken.



Jamie Foxx non era contento del film e lo ha ribadito in diverse occasioni.



Il film segna un debutto in lingua inglese del regista svizzero Baran bo Odar.



Il film segna la seconda volta che Jamie Foxx ha interpretato un poliziotto. In precedenza ne ha interpretato uno in Miami Vice (2006).



C'è una versione Tamil di questo film uscita nel 2015 con protagonista Kamal Hassan.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 32.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore bavarese Michael Kamm (Who Am I?).



1. Opener

2. Taken

3. Crime Scene

4. I Need The Bag

5. Find Him

6. Hide The Drugs

7. Ten Minutes

8. In The Air Vent

9. Fake Cocaine

10. Vince Meets Novak

11. Reunited

12. Kitchen Fight

13. Tongue In The Box

14. Bryant Spots Vincent

15. Are You In On This

16. Pool Fight

17. Internal Affairs

18. Voicemail

19. Red Car Chase

20. Showdown

21. Rubino Arrested

22. Bryant Finds Out

23. Hospital

24. Mr. Novak

